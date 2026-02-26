Ανδρουλάκης για Predator: «Ήττα του παρακράτους – Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να λογοδοτήσουν όλοι»

Με σκληρή γλώσσα τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις καταδικαστικές αποφάσεις για την υπόθεση των υποκλοπών μέσω Predator, μιλώντας για δικαίωση και για ευθύνες που φτάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου.

26 Φεβ. 2026 12:16
Pelop News

«Μια ακόμη δικαίωση στον αγώνα που δίνω εδώ και τέσσερα χρόνια» χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης τη σημερινή απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση των υποκλοπών μέσω του λογισμικού Predator.

Σε ανάρτησή του, λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση της ενοχής των τεσσάρων επιχειρηματιών που συνδέονται με την υπόθεση, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η απόφαση αποτελεί αποτέλεσμα της μηνυτήριας αναφοράς που είχε καταθέσει τον Ιούλιο του 2022 στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «μεγάλη ήττα του παρακράτους», αποδίδοντας ευθύνες στο «σύστημα Μαξίμου» και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, άσκησε κριτική στους χειρισμούς της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας ότι κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης είχαν αρχειοθετηθεί.

Όπως σημείωσε, η υπόθεση δεν αφορά μόνο την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, αλλά και ζητήματα εθνικής ασφάλειας, αναφερόμενος στην παρακολούθηση της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και στη διαχείριση ευαίσθητου υλικού.

Ο κ. Ανδρουλάκης άφησε αιχμές και για πολιτικά πρόσωπα που, όπως ανέφερε, παρότι φέρονται ως θύματα παρακολουθήσεων, δεν προχώρησαν σε καταγγελίες ή νομικές ενέργειες. Υπογράμμισε ότι, παρά τις πιέσεις να εγκαταλείψει τη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν υπέστειλε «τη σημαία αυτής της μάχης».

Καταλήγοντας, τόνισε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να λογοδοτήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, προαναγγέλλοντας προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τη συμμόρφωση της κυβέρνησης με σχετικές αποφάσεις της ελληνικής Δικαιοσύνης. Παράλληλα, κάλεσε τον πρωθυπουργό να δώσει εντολή στην ΕΥΠ να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κάνοντας λόγο για θεσμικό τραυματισμό και πλήγμα στο κράτος δικαίου.

