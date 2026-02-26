Βελόπουλος κατά κυβέρνησης: «Αντίπαλός μου ο Μητσοτάκης» – Σκληρές αιχμές για Γεωργιάδη και Καρυστιανού

Σκληρή πολιτική επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ανεβάζοντας τους τόνους για την πολιτική επικαιρότητα, την υπόθεση Γεωργιάδη αλλά και τις δημόσιες συζητήσεις γύρω από τη Μαρία Καρυστιανού.

Βελόπουλος κατά κυβέρνησης: «Αντίπαλός μου ο Μητσοτάκης» – Σκληρές αιχμές για Γεωργιάδη και Καρυστιανού
26 Φεβ. 2026 13:08
Pelop News

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε συνέντευξή του το πρωί της Πέμπτης (26.02.2026) στο MEGA, ξεκαθαρίζοντας ότι «αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης και όχι η Καρυστιανού», με φόντο τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει για τις τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού.

Αναφερόμενος στα πρόσφατα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας και στις καταγγελίες του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ότι δέχθηκε επίθεση από γιατρό, ο κ. Βελόπουλος διερωτήθηκε γιατί ο υπουργός δεν έχει απομακρυνθεί από τον πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ότι «έλεγε συνειδητά ψέματα στον ελληνικό λαό». Παράλληλα, υποστήριξε ότι αξιοποιεί την ένταση για να οξύνει το πολιτικό κλίμα, σημειώνοντας ότι – όπως είπε – δεν πρέπει να επιστρέψει ο διχασμός του παρελθόντος.

Σε υψηλούς τόνους, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης χαρακτήρισε την κυβέρνηση «του show και όχι της ουσίας», φτάνοντας στο σημείο να μιλήσει για «θεσμική εκτροπή», ενώ εξαπέλυσε βαριές αιχμές για τον τρόπο διακυβέρνησης.

Σε ό,τι αφορά τη Μαρία Καρυστιανού, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να την σχολιάσει όσο παραμένει πολίτης, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικής αντιπαράθεσης σε περίπτωση ενεργής πολιτικής εμπλοκής της, σημειώνοντας πως τότε θα πρέπει – όπως είπε – να ξεκαθαριστεί ποιος θα μπορούσε να τη στηρίξει για κυβερνητική θέση.

