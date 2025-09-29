Το τεστ αίματος, που ανιχνεύει τον καρκίνο κεφαλής-τραχήλου 10 χρόνια πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων!

Είναι πλέον δεδομένο ότι ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους ιούς παγκοσμίως, ενώ συνδέεται με διάφορες μορφές καρκίνου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτιμάται ότι περίπου το 70% των καρκίνων κεφαλής και τραχήλου οφείλονται στον HPV, με τα κρούσματα να αυξάνονται συνεχώς.

Σε αντίθεση με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, για τον οποίο υπάρχει καθιερωμένος προσυμπτωματικός έλεγχος (τεστ Παπανικολάου και HPV test), μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αντίστοιχη εξέταση για τους καρκίνους κεφαλής και τραχήλου που σχετίζονται με τον HPV. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ασθενείς να διαγιγνώσκονται συχνά σε προχωρημένα στάδια, όταν ο όγκος έχει ήδη εξαπλωθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, ερευνητές του Mass General Brigham ανέπτυξαν μια καινοτόμο υγρή βιοψία, με την ονομασία HPV-DeepSeek, όπως παρουσιάζουν στη μελέτη τους στο Journal of the National Cancer Institute. Το εν λόγω τεστ δύναται να ανιχνεύσει την παρουσία καρκίνου κεφαλής και τραχήλου που σχετίζεται με τον HPV έως και 10 χρόνια πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων.

Πιο αναλυτικά, βασίζεται στην αλληλούχηση ολόκληρου του γονιδιώματος του HPV και εντοπίζει μικροσκοπικά θραύσματα DNA του ιού που προέρχονται από όγκους και έχουν εισέλθει στη κυκλοφορία του αίματος (ctHPVDNA – circulating tumor HPV DNA).

«Η μελέτη μας δείχνει για πρώτη φορά ότι μπορούμε να ανιχνεύσουμε με ακρίβεια καρκίνους που σχετίζονται με τον HPV σε ασυμπτωματικά άτομα, πολλά χρόνια πριν λάβουν διάγνωση καρκίνου», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας Δρ. Daniel L. Faden, χειρουργός ογκολόγος κεφαλής και τραχήλου.

«Όταν οι ασθενείς φτάνουν στις κλινικές με συμπτώματα, χρειάζονται θεραπείες που προκαλούν σημαντικές, δια βίου παρενέργειες. Ελπίζουμε ότι εργαλεία όπως το HPV-DeepSeek θα μας επιτρέψουν να ανιχνεύουμε αυτούς τους καρκίνους στα πρώιμα στάδια, βελτιώνοντας τόσο την πρόγνωση όσο και την ποιότητα ζωής τους».

Τι έδειξε η μελέτη – Ταυτοποίηση έως και 10 χρόνια πριν

Για να διαπιστώσουν εάν το HPV-DeepSeek θα μπορούσε να ανιχνεύσει τον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου που σχετίζεται με τον HPV πολύ πριν τη διάγνωση, οι ερευνητές εξέτασαν 56 δείγματα από το Mass General Brigham Biobank. Συγκεκριμένα, τα άτομα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: 28 άτομα που αργότερα ανέπτυξαν καρκίνο στοματοφάρυγγα και 28 υγιή ίδιας ηλικίας και φύλου.

Το τεστ εντόπισε DNA όγκου HPV σε 22 από τα 28 δείγματα ασθενών πριν τη διάγνωση (ευαισθησία 79%).

Σε όλους τους υγιείς συμμετέχοντες τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά (ακρίβεια 100%).

Η πιο πρώιμη θετική ανίχνευση έγινε 7,8 χρόνια πριν από τη διάγνωση.

Η ακρίβεια της μεθόδου ήταν υψηλότερη μέσα στα 4 χρόνια πριν από τη διάγνωση και καλύτερη από την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του HPV.

Επιπλέον, οι ερευνητές εφάρμοσαν μοντέλα μηχανικής μάθησης σε ανεξάρτητη ομάδα 306 ασθενών και υγιών μαρτύρων. Έτσι, η ευαισθησία του τεστ βελτιώθηκε σημαντικά. Συγκεκριμένα, ήταν σε θέση να ανιχνεύει με ακρίβεια 27 από τα 28 περιστατικά καρκίνου (ευαισθησία 96%), συμπεριλαμβανομένων των δειγμάτων που συλλέχθηκαν έως και 10,3 χρόνια πριν από τη διάγνωση.

Συμπέρασμα

Το HPV-DeepSeek αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην ανίχνευση καρκίνου κεφαλής και τραχήλου που σχετίζεται με τον HPV, πολύ πριν εκδηλωθούν τα πρώτα συμπτώματα. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι ο συνδυασμός του με άλλους βιοδείκτες, όπως η ανίχνευση αντισωμάτων, θα μπορούσε να αποτελέσει στο μέλλον μια αξιόπιστη μέθοδο προσυμπτωματικού ελέγχου. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη δεύτερη τυφλή μελέτη, με εκατοντάδες δείγματα από το πρόγραμμα Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial (PLCO) του National Cancer Institute, ώστε να επικυρωθούν τα αποτελέσματα.

Η μελέτη με μια ματιά

56 δείγματα: 28 ασθενείς, 28 υγιείς

Ανίχνευση σε 22/28 ασθενείς (ευαισθησία 79%), με μηχανική μάθηση: 27/28 (ευαισθησία 96%)

0/28 ψευδώς θετικά (ακρίβεια 100%)

Μέγιστη ανίχνευση: 10,3 χρόνια πριν

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



