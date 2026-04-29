Το θρίλερ της Καλαμάτας με τον νεκρό Αλβανό που πυροβολήθηκε με καραμπίνα! ΒΙΝΤΕΟ

Άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία βρέθηκε χθες (28/04/2026) νεκρός με τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό μέσα σε στάβλο στην περιοχή του Μπουρνιά, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας!

Συγκεκριμένα, το πτώμα εντόπισε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι ένα ζευγάρι, μια 50χρονη Ελληνίδα και ένας 47χρονος Αλβανός, και άμεσα ειδοποίησαν τις Αρχές που απέκλεισαν το χώρο.

«Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει ότι μεταξύ των συναδέλφων ήταν και γυναίκα αστυνομικός!»

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα είναι 44χρονος Αλβανός που πυροβολήθηκε με κυνηγετική καραμπίνα και ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος στην περιοχή, όπως ισχυρίστηκαν η 50χρονη και ο 47χρονος.

Ο στάβλος που βρέθηκε νεκρός ο αλλοδαπός ανήκει σε έναν 90χρονο Καλαματιανό.

Η κόρη του ηλικιωμένου ιδιοκτήτη του στάβλου είναι η 50χρονη που αντίκρισε το μακάβριο θέαμα, μαζί με τον 47χρονο Αλβανό σύντροφό της, ο οποίος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με το θύμα και τον φιλοξενούσαν τις τελευταίες ημέρες στο στάβλο.

Το όπλο του εγκλήματος δεν έχει εντοπιστεί, με τις Αρχές να έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας και να στρέφουν τις έρευνες τους προς κάθε κατεύθυνση, αφού θεωρείται πως πρόκειται για ανθρωποκτονία.

Ανδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας απέκλεισαν από νωρίς το απόγευμα το χώρο και προχώρησαν σε ανακρίσεις, συλλέγοντας στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό από επιχειρήσεις της περιοχής του Μπουρνιά.

Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα στο σημείο του εγκλήματος βρέθηκε ιατροδικαστής από την Κόρινθο. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση, δίνοντας περαιτέρω στοιχεία στην Αστυνομία προκειμένου να φτάσει στα ίχνη του δράστη ή των δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα δεν ήταν κάτοικος Καλαμάτας, αλλά διέμενε μόνιμα στην περιοχή της Κορίνθου και πριν λίγα χρόνια είχε απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση ναρκωτικών, μιας και είχε συλληφθεί για καλλιέργεια φυτείας χασίς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



