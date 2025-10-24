Το βολεϊ της ΕΑΠ επενδύει με στρατηγική στην εξωστρέφεια

Το βολεϊ της ΕΑΠ επενδύει με στρατηγική στην εξωστρέφεια
24 Οκτ. 2025 11:12
Η διοίκηση της ΕΑΠ, τους τελευταίους μήνες, πραγματοποιεί μια οργανωμένη και συντονισμένη προσπάθεια εξωστρέφειας, με στόχο ο Σύλλογος να αποκτήσει εκ νέου τον ρόλο που του αξίζει στον τοπικό αθλητισμό.
Πέρα από το μπάσκετ, το σκάκι και την πυγμαχία, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο γυναικείο τμήμα βόλεϊ, που πέρυσι πέτυχε την άνοδό του στη Β΄ Εθνική. Στόχος της διοίκησης είναι η καθιέρωση της ομάδας στην Κατηγορία, αλλά και η ανάδειξη νέων ταλέντων τα επόμενα χρόνια.

Ο επικεφαλής προπονητής Νίκος Κορδός, μαζί με τους συνεργάτες του Διονύση Μαμμάση και Κώστα Βασιλάκο -ο οποίος είναι υπεύθυνος των ακαδημιών – έχουν καταφέρει να προσελκύσουν σχεδόν 100 παιδιά στις ακαδημίες, γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική της προσπάθειας.

Μάλιστα, πρόσφατα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του τμήματος με εκπροσώπους του Τύπου, όπου παρουσιάστηκαν η στρατηγική και οι στόχοι της ομάδας σε ό,τι αφορά την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη.
«Θέλουμε να οργανώσουμε μια ομάδα που κάθε χρόνο θα προοδεύει και θα παρουσιάζει στον κόσμο του φιλέ ολοένα περισσότερα κορίτσια», δήλωσε ο Νίκος Κορδός, προσθέτοντας: «Παράλληλα, σκοπεύουμε να διοργανώσουμε δράσεις για γονείς και αθλητές, καθώς ως ΕΑΠ επιβάλλεται να επενδύσουμε στην εξωστρέφεια που οφείλει πλέον να χαρακτηρίζει τον σύγχρονο αθλητισμό».
Το βολεϊ της ΕΑΠ επενδύει με στρατηγική στην εξωστρέφεια
