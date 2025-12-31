Το βότανο που αντικαθιστά το αλάτι!

Ενα συγκεκριμένο βότανο πλούσιο σε φυτοστερόλες και καροτενοειδή αναδεικνύεται σε ισχυρό σύμμαχο του καρδιαγγειακού συστήματος, σύμφωνα με τους ειδικούς στη διατροφή.

Επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι οι ενώσεις του δρουν άμεσα στο έντερο, περιορίζοντας την απορρόφηση της LDL χοληστερόλης, ενώ τα αντιοξειδωτικά του ενισχύουν την παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου για τη χαλάρωση των αγγείων.

Μάθετε πώς η ενσωμάτωση αυτού του φυσικού «συμπληρώματος» στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει το οξειδωτικό στρες και να προστατεύσει την καρδιά σας, χωρίς την προσθήκη αλατιού ή λιπαρών.

Το κορυφαίο βότανο για την υγεία της καρδιάς, σύμφωνα με ειδικούς

Οι καρδιακές παθήσεις αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, με παράγοντες όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, η αυξημένη LDL χοληστερόλη και η χρόνια φλεγμονή να αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο. Ενώ οι συνήθειες όπως η τακτική άσκηση και η ισορροπημένη διατροφή είναι οι πιο σημαντικές για τη μακροπρόθεσμη υγεία, οι μικρές επιλογές στην κουζίνα —όπως τα βότανα που χρησιμοποιείτε— μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά αυτή την προσπάθεια.

Ανάμεσα στα πολλά βότανα που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή μαγειρική, ο κόλιανδρος (cilantro) διακρίνεται για το μοναδικό μείγμα από:

-Φυτοστερόλες: Φυσικές ενώσεις που βοηθούν στον έλεγχο της χοληστερίνης.

-Καροτενοειδή: Ισχυρά αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρα.

-Αντιφλεγμονώδη φυτοθρεπτικά συστατικά: Ουσίες που καταπολεμούν τη χρόνια φλεγμονή.

Αν και μεγάλο μέρος της έρευνας για τα βότανα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και απαιτούνται περισσότερες κλινικές μελέτες σε ανθρώπους, η προσθήκη κόλιανδρου στα γεύματα είναι ένας εύκολος και γευστικός τρόπος για να αυξήσετε την πυκνότητα των θρεπτικών συστατικών στη διατροφή σας.

Γιατί ο κόλιανδρος είναι το καλύτερο βότανο για την υγεία της καρδιάς – Τι λένε οι ειδικοί

Ειδικοί αναλύουν γιατί θεωρούν τον κόλιανδρο ένα από τα καλύτερα βότανα για το καρδιαγγειακό σύστημα, τι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως εναλλακτική αν δεν σας αρέσει η γεύση του, καθώς και απλούς τρόπους για να τον απολαύσετε στο σπίτι.

Ο κόλιανδρος έχει τις ευεργετικές ιδιότητες:

-Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της LDL χοληστερόλης

-Μπορεί να υποστηρίξει την υγιή αρτηριακή πίεση

-Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του οξειδωτικού στρες και στην καταπολέμηση της φλεγμονής

-Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του οξειδωτικού στρες και στην καταπολέμηση της φλεγμονής

–Ενισχύει τη γεύση χωρίς υπερβολικό αλάτι ή λίπος.

Πώς να εντάξετε τον κόλιανδρο στη διατροφή σας

Αν ανήκετε σε αυτούς που απολαμβάνουν τη γεύση του κόλιανδρου, δείτε πώς μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για μέγιστα οφέλη:

Σε σάλτσες και dressings: Τα ντιπ και οι βινεγκρέτ (όπως το λαδολέμονο με κόλιανδρο) είναι ο ιδανικός τρόπος για να καταναλώσετε μεγάλη ποσότητα του βοτάνου και να επωφεληθείτε από τις φυτικές του ενώσεις.

Σε σούπες και μαγειρευτά: Προσθέστε ψιλοκομμένο κόλιανδρο στο τέλος του μαγειρέματος για να δώσετε ένταση και ζωντάνια στο πιάτο, αποφεύγοντας το περιττό αλάτι ή τις βαριές σάλτσες.

Σε ρύζι, δημητριακά ή όσπρια: Ανακατέψτε τον σε ρύζι, κινόα ή φασόλια μαζί με κίτρο και ελαιόλαδο για μια απλή αλλά γευστική αναβάθμιση.

Πάνω από πρωτεΐνες: Γαρνίρετε τα tacos, το ψητό κοτόπουλο ή το ψάρι με μια χούφτα κόλιανδρο για έξτρα χρώμα και αντιοξειδωτική ενίσχυση.

Χρησιμοποιήστε ολόκληρο το φυτό: Στην ταϊλανδέζικη κουζίνα, τα φύλλα, οι μίσχοι, οι σπόροι, ακόμα και οι ρίζες του κόλιανδρου χρησιμοποιούνται για να δώσουν γήινη γεύση σε κάρυ και φρεσκάδα σε σαλάτες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



