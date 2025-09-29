Το Welcome to UP 2025, υποδέχεται τρία από τα σημαντικότερα Φεστιβάλ Κινηματογράφου της χώρας

Το Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ, υποδέχεται για τρεις ημέρες, με ελεύθερη είσοδο, τρία από τα σημαντικότερα φεστιβάλ κινηματογράφου της χώρας, προσφέροντας στο κοινό μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες μέσα από βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους, animation και δημιουργίες για παιδιά και νέους. Πρόκειται για μια πρόταση του Ιδρύματος Τοπάλη, που είχε ενταχθεί με επιτυχία και στις προηγούμενες διοργανώσεις

Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Πάρκο της Ειρήνης της Πανεπιστημιούπολης, φοιτητές, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και το κοινό της πόλης θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν, τρεις ξεχωριστές βραδιές γεμάτες εικόνες, ιστορίες και συναισθήματα, σε open air κινηματογράφο.

Πρόγραμμα Προβολών

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025

19.30-21.00 Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας «ταξιδεύει» και φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Campus, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να απολαύσει βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους του Φεστιβάλ.

Το πρόγραμμα προβολών:

ΓΚΕΚΑΣ του Δημήτρη Μουτσιάκα

MJ του Γιώργου Φουρτούνη

HONEYMOOΝ του Αλκι Παπασταθόπουλου

ZANKE της Ίριδας Μπαγλανέα

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025

19.30-21.00 Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

AnimaSyros

Το ANIMASYROS, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης, έρχεται φέτος στο Welcome to UP 2025, φέρνοντας στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Campus μοναδικές προβολές animation.

Ξεκινώντας το ταξίδι του τον Σεπτέμβριο του 2008 στη Σύρο, το AnimaSyros έχει εξελιχθεί σε έναν θεσμό που παρουσιάζει στο κοινό έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο, προβάλλοντας την τέχνη και την τεχνική του animation σε όλες τις μορφές της.

Το πρόγραμμα προβολών:

COUNTRY: PORTUGAL

Porto’s Old Man

52hz

My Seagull Espanhola

My House Has a Lot of Windows

Jungle

Spark

Sadness Comes in Waves

Everything that Stays in the Surface Dies

The Beating Seed

Aromas

Mona Lisas

COUNTRY: ITALY

The Meatseller

Supersilly

Dòma

Un sogno, io ricordo

Né una né due

Le gobbe nel giardino

Masadeg

Mare ‘ngannatore

Pronta

53, Rue de Verdun

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

19.30-21.00 Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους

Το φεστιβάλ που από το 1997 εμπνέει και δίνει βήμα στην παιδική και εφηβική δημιουργικότητα, παρουσιάζει συγκινητικές και δυνατές ιστορίες από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Το πρόγραμμα προβολών:

Gas, σε σκηνοθεσία Diana Chernykova από τη Ρωσία

Ταινία από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων

Αλφειός κι Αρέθουσα, από το Λύκειο Βαρθολομιού

Sacred, των Dante Rustav και Masha Golv από το Αζερμπαϊτζάν

Αmerican Drean της Renee Shi από την Αμερική

The traveller, του Jiahao Zhang από την Κίνα

Red Sweater, της Romana Schützenede από την Αυστρία

Marginalisation, της Lilith Jorg από την Γερμανία

Disconnected , από το 14ο Mythos Project της Camera Zizanio

Don’t be so silly boy, από το 12o Mythos Project της Camera Zizanio

The oubliette, του max Hendrickson από την Ιρλανδία

Κι αντί να μιλήσει, τραγουδάει, Eκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις Εθνικής Λυρικής Σκηνής -The Boy

To Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ διοργανώνεται από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα:

https://welcometoup.upatras.gr/

