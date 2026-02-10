Το ξέρετε ότι η άσκηση ξανανιώνει τον εγκέφαλο των 50χρονων;

Ποια είναι η μορφή γυμναστικής πετυχαίνει το «θαύμα»

Το ξέρετε ότι η άσκηση ξανανιώνει τον εγκέφαλο των 50χρονων;
10 Φεβ. 2026 23:21
Pelop News

Σίγουρα δεν είναι για όλους πάντα ελκυστική η ιδέα της τακτικής άσκησης. Όταν όμως το αντάλλαγμα είναι ένας πιο «νέος» εγκέφαλος, τα πράγματα αλλάζουν. Σύμφωνα με νέα μελέτη, ένας χρόνος συστηματικής αερόβιας άσκησης αρκεί για να κάνει τον εγκέφαλο μεσήλικων να μοιάζει έως και επτά μήνες νεότερος.

Οι ερευνητές ζήτησαν από άτομα μέσης ηλικίας, που δεν ήταν ιδιαίτερα δραστήρια, να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα αερόβιας άσκησης για 12 μήνες. Στο τέλος του έτους, μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου, αναλυμένες με αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης, έδειξαν μετρήσιμες δομικές αλλαγές που συνδέονται με νεότερη «εγκεφαλική ηλικία».

Το εντυπωσιακό; Οι επιστήμονες δεν μπορούν ακόμη να εξηγήσουν πώς ακριβώς συνέβη αυτό.

Η φυσική κατάσταση των συμμετεχόντων βελτιώθηκε, όπως αναμενόταν. Όμως η αρτηριακή πίεση δεν άλλαξε σημαντικά, το σωματικό βάρος παρέμεινε σταθερό και οι γνωστοί παράγοντες που συνδέονται με την υγεία του εγκεφάλου, όπως οι αυξητικοί νευροτροφικοί παράγοντες, δεν παρουσίασαν ξεκάθαρες μεταβολές. Κανένα από αυτά δεν φάνηκε να εξηγεί τη «νεότητα» του εγκεφάλου.
«Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων προκύπτουν αυτά τα αποτελέσματα παραμένουν άγνωστοι», παραδέχονται οι ερευνητές.

Τι σημαίνει «ηλικία εγκεφάλου»

Για να υπολογιστεί η ηλικία του εγκεφάλου, οι επιστήμονες «εκπαίδευσαν» έναν υπολογιστή με χιλιάδες μαγνητικές τομογραφίες, ώστε να αναγνωρίζει πώς μοιάζει ένας τυπικός εγκέφαλος στα 30, στα 40 ή στα 50. Το μοντέλο εξετάζει τον όγκο, τη δομή και πιο λεπτές νευρολογικές παραμέτρους.

Αν, για παράδειγμα, κάποιος είναι 45 ετών αλλά ο εγκέφαλός του μοιάζει περισσότερο με εκείνον ενός 48χρονου, θεωρείται ότι γερνά ταχύτερα. Αντίθετα, αν «μοιάζει» με εγκέφαλο 42χρονου, γερνά πιο αργά. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι κάθε επιπλέον «έτος» στη βιολογική ηλικία του εγκεφάλου συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας και γνωστικής έκπτωσης αργότερα στη ζωή.

Η σύνδεση με τη φυσική κατάσταση

Πριν καν ξεκινήσει το πρόγραμμα άσκησης, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι τα άτομα με καλύτερη καρδιοαναπνευστική αντοχή είχαν ήδη πιο «νέους» εγκεφάλους. Κάθε ουσιαστική βελτίωση στη φυσική κατάσταση αντιστοιχούσε, κατά μέσο όρο, σε εγκέφαλο σχεδόν δύο χρόνια νεότερο.

Όταν, λοιπόν. οι συμμετέχοντες άρχισαν να γυμνάζονται και να γίνονται πιο fit, οι επιστήμονες περίμεναν ότι αυτό θα εξηγούσε πλήρως τις αλλαγές στον εγκέφαλο. Ωστόσο, δεν υπήρχαν απαντήσεις.

Γιατί έχει σημασία η μέση ηλικία

Οι περισσότερες μελέτες για τη γήρανση του εγκεφάλου εστιάζουν σε άτομα άνω των 70. Εδώ, όμως, το ενδιαφέρον στράφηκε στη μέση ηλικία – μία περίοδο «κλειδί». Οι παράγοντες κινδύνου που εμφανίζονται στα 40 και τα 50 συνδέονται άμεσα με την άνοια δεκαετίες αργότερα, αλλά τότε είναι που ο εγκέφαλος παραμένει ακόμη αρκετά «εύπλαστος» για να ανταποκριθεί.

Οι συμμετέχοντες δεν ήταν ηλικιωμένοι, δεν είχαν γνωστικά προβλήματα και δεν ήταν αθλητές. Ήταν, με απλά λόγια, «καθημερινοί άνθρωποι». Ένας χρόνος άσκησης ήταν αρκετός για να αλλάξει την πορεία της εγκεφαλικής τους γήρανσης.

Το συμπέρασμα είναι απλό, ακόμη κι αν η επιστήμη δεν έχει όλες τις απαντήσεις: H αερόβια άσκηση που οι γιατροί συστήνουν εδώ και χρόνια φαίνεται ικανή να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο γερνά ο εγκέφαλος. Χωρίς υπερβολές, χωρίς μαραθώνιους, χωρίς εξαντλητικά προγράμματα.

Το «γιατί» παραμένει μυστήριο. Όμως το «τι» είναι πλέον ξεκάθαρο: Η κίνηση δεν ωφελεί μόνο το σώμα. Μπορεί να κρατά και τον εγκέφαλο νεότερο απ’ όσο δείχνει το ημερολόγιο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Φωκάς Ευαγγελινός: Ξεκαθάρισε ότι δεν ισχύει η εμπλοκή του στη συμμετοχή της Βουλγαρίας στη φετινή Eurovision
23:21 Το ξέρετε ότι η άσκηση ξανανιώνει τον εγκέφαλο των 50χρονων;
23:04 Σύλληψη οδηγού γιατί έσπαγε τα τύμπανα όλων στη γειτονιά!
22:51 Ιαπωνία: Ακυρώνεται το φεστιβάλ ανθισμένων κερασιών λόγω μαζικού τουρισμού
22:39 Ο κουρκουμάς είναι το «χρυσάφι» της κουζίνας με τα αμέτρητα οφέλη για την υγεία, αλλά πρέπει και να αποφεύγεται
22:19 Γεροβασίλη: Το “όλοι ίδιοι είναι” της Καρυστιανού το έχουμε ακούσει από την Χρυσή Αυγή
22:18 Χριστόπουλος: «Αν κάποιοι ορέγονται προσωρινή καταστολή ή αποτυχία κακώς την ορέγονται»
22:18 Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Δυο προφυλακίσεις, την Τετάρτη απολογούνται οι «Πρόεδρος» και «Πούτιν»
22:06 Επίδομα 391 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Ποιοι το δικαιούνται και τι καλύπτει
21:57 RAI: Το αθλητικό προσωπικό της απεργεί για λάθη στην τελετή των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, ζητoύν την παραίτηση του διευθυντή τους!
21:45 «Κατάλαβα το μέγεθος του Γιώργου Παπαδάκη μετά τον θάνατό του», αποκαλυπτική η Μαρία Αναστασοπούλου
21:39 Καλαμπάκος: «Αν δεν ήταν ο Απόλλωνας δεν θα ήμουν εδώ, στα play-offs να κάνουμε αυτό που πρέπει»
21:34 Τραμπ: «Ή συμφωνία με το Ιράν ή κάτι πολύ σκληρό» – Στο τραπέζι η αποστολή δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή
21:22 Κάτω Πατήσια: Οκτώ συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή μεταξύ νεαρών τον Δεκέμβριο
21:12 Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση – Τραυματίας αστυνομικός από μολότοφ
21:01 Eurovision 2026: Τότε θα προβληθεί ο ημιτελικός στην ΕΡΤ ο διαγωνισμός για το ελληνικό τραγούδι
20:52 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας – Παράρτημα Ν. Ηλείας
20:51 Το μεγάλο ρεκόρ των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων: Προπονητής είναι υπεύθυνος για 16 αθλητές από 13 χώρες!
20:43 Να στηριχθεί η γεωργία στις απόκεντρες περιοχές της ΕΕ
20:37 Α’ Κατηγορία: Το πρόγραμμα play offs και play outs
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ