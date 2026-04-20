Τον…χαβά της η ΑΕ Ροϊτίκων, το 24 τα 24, πάντα πρώτη και αήττητη, ΦΩΤΟ
Νίκησε 68-60 τον Ηρακλή Πύργου, ο Διαγόρας 73-65 τον Αστέρα Τέμενης, σημαντική νίκη για τους Νέους Γλαύκου συνεχής η ενημέρωση
Την αήττητη πορεία της συνεχίζει στο πρωτάθλημα της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η η πρωτοπόρος ΑΕ Ροϊτίκων που επικράτησε 68-60 του Ηρακλή Πύργου κάνοντας το «24 στα 24».
«Για πάρα πολλούς λόγους προτιμώ τον Ολυμπιακό»! Το μήνυμα και επιθυμία Γιαννακόπουλου
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
24η Αγωνιστική
Ηρακλής-ΑΕ Ροϊτίκων 60-68
Διαγόρας-Αστέρας Τέμενης 73-65
ΠΑΣ Ναυπάκτου-Αραχωβίτικα/Ακταίο 63-57
Δύμη-Ολυμπιάδα 68-52
Κεραυνός Αιγίου-ΕΑΠ 81-86
Νέοι Γλαύκου-Ανδραβίδα 89-60
Απολλωνιάδα-Αίολος Αγυιάς 78-82
