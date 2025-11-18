Τότε θα γίνει η πολιτική κηδεία του Αλέκο Φλαμπουράρη

Την προσεχή Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 στις 14:30 το μεσημέρι στο Πάρκο Ελευθερίας (χώρος πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ) θα γίνει η πολιτική κηδεία του πρώην υπουργού Αλέκου Φλαμπουράρη, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών.

Πέθανε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο Αλέκος Φλαμπουράρης μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΙΑΣΩ χωρίς σημεία ζωής.

Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού. Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης (CPR) σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα. Παρά τις επανειλημμένες και συντονισμένες ιατρικές προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή η αναστροφή της κατάστασης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 14:32.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ανακοινώσει την αναβολή της αυριανής συνεδρίασης της ΚΟ, όπως και όλων των εσωκομματικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων του κόμματος μέχρι την Πέμπτη, ημέρα της κηδείας.

Ο «Νέστορας» του ΣΥΡΙΖΑ, που υπήρξε και από τα πρόσωπα που επέδρασαν καταλυτικά στην πολιτική πορεία του Αλέξη Τσίπρα, είχε αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική δράση από το καλοκαίρι λόγω προβλήματος υγείας. Ο ίδιος επέλεξε να δώσει σιωπηρά τη μάχη, ωστόσο παρέμενε σε επαφή με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αν και εκτός πρώτης γραμμής.

Για την πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπήρξε σημείο αναφοράς λόγω της διαχρονικής δράσης του στις γραμμές της Αριστεράς, ενώ υπήρξε ένα από τα πρόσωπα που επέδρασαν καταλυτικά στην πολιτική πορεία του Αλέξη Τσίπρα, έχοντας σχεδόν αφοσιωθεί στο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Επισήμως, μία από τις τελευταίες θέσεις ευθύνης που ανέλαβε ήταν η ανασυγκρότηση του Ινστιτούτου «Ν.Πουλαντζάς», το ρόλο του οποίου θεωρούσε σημαντικό για τα πολιτικά συμφραζόμενα του 21ου αιώνα.

