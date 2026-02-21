Του έστησαν καρτέρι και τον έκαναν…μαύρο στο ξύλο έξω από τα δικαστήρια!

Το πρωτοφανές περιστατικό διαδραματίστηκε στο Ρέθυμνο

Του έστησαν καρτέρι και τον έκαναν...μαύρο στο ξύλο έξω από τα δικαστήρια!
21 Φεβ. 2026 21:00
Pelop News

Ένα πραγματικά πρωτοφανές περιστατικό έγινε χθες(20/2/2026) στα δικαστήρια Ρεθύμνου, όταν κατηγορούμενος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού κατά την έξοδό του από την δίκη.

Τούρκος συνελήφθη με 11 κιλά κοκαΐνης!

Σύμφωνα με το patris.gr, η πρώην σύζυγος του συγκεκριμένου άνδρα είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του και μετά από μήνυση οδηγήθηκαν στα δικαστήρια.

Η υπόθεση εκδικάστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά την ολοκλήρωση, επτά συγγενείς της γυναίκας είδαν τον κατηγορούμενο να φεύγει και του έστησαν… καρτέρι λίγο πριν την έξοδο των δικαστηρίων. Εκεί τον πλησίασαν και άρχισαν να τον χτυπούν σε διάφορα μέρη του σώματός του ενώ μετά έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές αναζητούν τους συγγενείς της γυναίκας που «πρωταγωνίστησαν» σε αυτό το περιστατικό ενώ όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες ανάμεσα στους επτά ήταν και οι γονείς της γυναίκας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:24 Αίγιο: Συνελήφθη ο 45χρονος που πυροβόλησε τους τέσσερις ανήλικους
21:12 Έντονες βροχοπτώσεις σε Ήπειρο και Θράκη
21:00 Του έστησαν καρτέρι και τον έκαναν…μαύρο στο ξύλο έξω από τα δικαστήρια!
20:52 Marc: Στο 31,4% η ΝΔ, ο Μητσοτάκης στο 32,6%
20:40 Τούρκος συνελήφθη με 11 κιλά κοκαΐνης!
20:28 Ιράν: Νέες φοιτητικές, αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας
20:16 «Οργανωμένη δολοφονική ενέργεια»! Καταγγελία του Πανιώνιου μετά το 0-0 με τη Μαρκό
20:04 Δυο νίκες και μια ήττα έως τώρα για το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η στα Χανιά
19:57 Ντοκουμέντα από τις θηριωδίες των Ναζί στην Κρήτη, ΦΩΤΟ
19:46 Γιώργος Τσόκας για νίκη με ΝΟΠ: «Σημαντικό βήμα για τη ΝΕΠ, παραμένουμε προσγειωμένοι»
19:42 ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου: Ηττήθηκε στη Λαμία από τον εκεί Έσπερο
19:38 Ο Προμηθέας ψάχνει ρυθμό, έπαιξε φιλικό με Πανιώνιο
19:30 Κατέρρευσε στη Ροδόπη το πάτωμα ταβέρνας! ΦΩΤΟ
19:22 Ο Προμηθέας 2014 άνετη νίκη με… καρναβαλικό αέρα – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
19:18 «Τον έπιασα που ασελγούσε πάνω στα παιδιά», μαρτυρία της μητέρας που κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση της ΑμεΑ κόρης της
19:06 Επίθεση λύκου σε κατοικημένη περιοχή!
18:55 «Τα χέρια τους κοντά και οι μπουνιές τους μαζεμένες, θα πάω ξανά στο Νοσοκομείο της Νίκαιας», η νέα ανάρτηση Γεωργιάδη
18:34 Κακοκαιρία: Το φαινόμενο cumulonimbus που προκάλεσε ισχυρή χαλαζόπτωση στην Αττική
18:22 Τι κάνει ο Τραμπ; 15% και όχι 10% ο δασμός σε όλον το κόσμο!
18:10 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η μεγάλη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση, LIVE
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ