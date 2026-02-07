Τουμασάτου για Καρυστιανού: «Τη σέβομαι ως μάνα, αλλά οι πολιτικές της θέσεις είναι πολύ δεξιές για μένα»

Για τη Μαρία Καρυστιανού μίλησε η Μαριάννα Τουμασάτου σε τηλεοπτική συνέντευξη, εκφράζοντας σεβασμό για τον προσωπικό της αγώνα αλλά και σαφή πολιτική διαφωνία. Η ηθοποιός στάθηκε επίσης στην ανάγκη παιδείας και κοινωνικής υπευθυνότητας.

07 Φεβ. 2026 18:48
Καλεσμένη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» βρέθηκε η Μαριάννα Τουμασάτου, όπου μίλησε για κοινωνικά ζητήματα, την οικογένειά της αλλά και για τη Μαρία Καρυστιανού.

Αρχικά, η ηθοποιός αναφέρθηκε στο ζήτημα της συμπεριφοράς και των αξιών, επισημαίνοντας ότι η αγένεια χαρακτηρίζει εκείνον που τη δείχνει. Όπως είπε, προσπαθεί ως μητέρα να είναι ειλικρινής με την κόρη της, η οποία μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που θεωρεί ασφαλές. Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι στο παρελθόν δεν υπήρχε τόση ένταση και αγριάδα, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της παιδείας.

Αναφερόμενη ειδικότερα στη Μαρία Καρυστιανού, η Μαριάννα Τουμασάτου δήλωσε πως τη σέβεται βαθιά, κυρίως για την προσωπική τραγωδία που έχει βιώσει και για τους αγώνες που έχει δώσει απέναντι σε ισχυρούς θεσμούς.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι διαφωνεί με τις πολιτικές της θέσεις, τις οποίες χαρακτήρισε ιδιαίτερα συντηρητικές σε σχέση με τις δικές της αντιλήψεις. Όπως σημείωσε, παρά τις διαφωνίες αυτές, εξακολουθεί να τη βλέπει πρωτίστως ως μια μητέρα που έχει περάσει δύσκολες δοκιμασίες και αξίζει σεβασμό.

