Τούνη: «Χρειάζεται δυο γυναίκες για να νιώσει ένα άνδρας»

Η φράση της Τούνη «άναψε φωτιές» στα σχόλια, με τους ακόλουθούς της να προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν σε ποιον αναφέρεται.

25 Σεπ. 2025 11:11
Pelop News

Θέμα συζήτησης έγινε για ακόμα μία φορά στα social media η Ιωάννα Τούνη, μετά από βίντεο που ανάρτησε στο TikTok και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Η Instagrammer ανέβασε την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, ένα κλιπ στον λογαριασμό της εταιρείας της, όπου εμφανίζεται να κάνει lip-synching στο τραγούδι της Ριάνα «Breakin’ Dishes», ενώ χορεύει.

Ωστόσο, αυτό που τράβηξε την προσοχή δεν ήταν τόσο ο χορός της, όσο η ατάκα που συνόδευσε το βίντεο: «Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας». Η φράση της Ιωάννας Τούνη «άναψε φωτιές» στα σχόλια, με τους ακόλουθούς της να προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν σε ποιον αναφέρεται.

Στα σχόλια που ακολούθησαν, κάποιοι έσπευσαν να την αποθεώσουν για τον τρόπο που εκφράστηκε, γράφοντας: «Τα λέει απότομα και ωραία», «Πάλι δίκασε η συμπεθέρα!», «Με τέτοια γυναίκα δίπλα του έπρεπε να κάνει τον σταυρό του κάθε μέρα που ξυπνάει!». Άλλοι, ωστόσο, στάθηκαν επικριτικά στη φράση της, σχολιάζοντας: «Αφού όλο έλειπες, τι να κάνει και αυτός, βαρέθηκε μόνος του», «Ας ήσουν ικανή να τον κρατήσεις».
