Τουρκία: Ανησυχία για σεισμό 7 Ρίχτερ – Τι προειδοποιεί ειδικός

21 Σεπ. 2025 12:33
Pelop News

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτων Αναγκών (AFAD) ανακοίνωσε ότι στις 02:16 στην περιοχή Σιμάβ της Κιουτάχεια, στην Τουρκία, σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ. Μετά τον σεισμό, που προκάλεσε πανικό, τα βλέμματα στράφηκαν στους ειδικούς. Ο σεισμολόγος καθηγητής Δρ. Οσμάν Μπεκτάς, σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισήμανε ότι οι ρηγματώσεις στην περιοχή του Ουσάκ επεκτείνονται στην Κιουτάχεια και τα γύρω τμήματα, εστιάζοντας την προσοχή στο Σιμάβ.

Ο Μπεκτάς δήλωσε: «Η σεισμικότητα στην περιοχή δείχνει τη μετάβαση από το μπλοκ Ουσάκ στο μπλοκ Κουτάχια-Μπαλικεσίρ. Η ενέργεια των 6 σεισμών μεγέθους M6-7 που σημειώθηκαν στην περιοχή του Ουσάκ μεταξύ 1969 και 2025 εξαπλώνεται στις γύρω περιοχές και κυρίως στην Κιουτάχεια».

Στη συνέχεια, ο Μπεκτάς απάντησε σε έναν ακόλουθό του που ρώτησε «Υπάρχει πιθανότητα να συμβεί μεγαλύτερο σεισμό στο Σιμάβ;» λέγοντας «Υπάρχει πιθανότητα να συμβεί σεισμός μεγέθους 6-7 στο Σιμάβ».

Στην ερώτηση «Για ποιον χτυπούν οι καμπάνες;» απάντησε «Για τις επαρχίες γύρω από την περιοχή Ουσάκ».

Πηγή: tgrthaber.com
