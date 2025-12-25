Τουρκία: Ανοικτά όλα τα σενάρια για τη συντριβή του ιδιωτικού τζετ της λιβυκής ηγεσίας – Εμπειρογνώμονας δεν αποκλείει πρόσθετα αίτια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής ιδιωτικού τζετ που μετέφερε την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης, λίγο μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα. Όλοι οι επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και μία Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Τουρκία: Ανοικτά όλα τα σενάρια για τη συντριβή του ιδιωτικού τζετ της λιβυκής ηγεσίας - Εμπειρογνώμονας δεν αποκλείει πρόσθετα αίτια
25 Δεκ. 2025 16:36
Pelop News

Ανοιχτά παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος με τη συντριβή ιδιωτικού τζετ, στο οποίο επέβαινε η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύη, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα. Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και των οκτώ επιβαινόντων, Λίβυων αξιωματούχων και μελών του πληρώματος.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο πιλότος πρόλαβε να αναφέρει ηλεκτρική βλάβη και να ζητήσει επείγουσα προσγείωση, πριν χαθεί οριστικά η επικοινωνία με το αεροσκάφος. Όπως μετέδωσε το CNN Turk, εμπειρογνώμονας δεν αποκλείει το ενδεχόμενο, πέραν της τεχνικής βλάβης, να υπήρξε και άλλος παράγοντας που οδήγησε στην πρόσκρουση, όπως φωτιά ή εξωτερική παρέμβαση.

Σύμφωνα με το ERTnews, η διαδικασία ταυτοποίησης των σορών αναμένεται να διαρκέσει, ενώ η τουρκική εφημερίδα Nefes αναφέρει ότι διενεργούνται τοξικολογικές εξετάσεις και νεκροψία για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας της Γενικής Εισαγγελίας της Άγκυρας εξετάζεται το αξιόπλοο του αεροσκάφους.

Αντιπροσωπία της Λιβύης, συνοδευόμενη από τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας, μετέβη στο σημείο της συντριβής, μαζί με συγγενείς των θυμάτων. Από το αεροσκάφος έχουν απομείνει μόνο συντρίμμια, τα οποία καλύπτουν μεγάλη έκταση στην περιοχή.

Μεταξύ των νεκρών είναι ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ-Χαντάντ, τέσσερις ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι που συγκροτούσαν τη λιβυκή αποστολή στην Τουρκία, καθώς και τρία μέλη του πληρώματος. Από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώθηκε, μέσω των τουρκικών Αρχών, ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν και μία Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Το αεροσκάφος τύπου Falcon 50 είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας στις 20:10 τοπική ώρα με προορισμό την Τρίπολη. Περίπου 40 λεπτά αργότερα ζητήθηκε έκτακτη προσγείωση στην περιοχή Χαϊμάνα, ενώ στις 20:52 χάθηκε κάθε επικοινωνία.

Τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας, ιατρικό προσωπικό και ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν να σαρώνουν την περιοχή της συντριβής. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, η διερεύνηση των αιτιών γίνεται σε συνεργασία με τις λιβυκές αρχές, με ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά προβλήματα που αναφέρθηκαν λίγα λεπτά μετά την απογείωση.

Το μαύρο κουτί του αεροσκάφους εντοπίστηκε μετά από ολονύκτιες έρευνες και αναμένεται να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά, δήλωσε ότι ο καταγραφέας φωνής βρέθηκε στα συντρίμμια τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στη Λιβύη, υπογραμμίζοντας ότι ο πόνος της φίλης χώρας είναι και πόνος της Τουρκίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:24 Εύοσμος: Το ελληνικό FBI ανέλαβε την υπόθεση – Τι εξετάζεται μετά την έκρηξη – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο
17:12 Washington Post: «Καλά Χριστούγεννα» στη Δύση, μακρύς χειμώνας για Ουκρανία και Ευρώπη
17:00 «Η δύναμη της ψυχής είναι μεγαλύτερη απ’ όλα»: Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Έλληνα φρουρού που επέζησε από την επίθεση των Χούθι
16:52 CNN: Η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη για πόλεμο με τη Ρωσία – «Ο κίνδυνος είναι πια πραγματικός»
16:48 Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Από τον γυμνισμό με τον Φώτη Σεργουλόπουλο στην ημίγυμνη σκηνή του «Οιδίποδα» ΒΙΝΤΕΟ
16:36 Τουρκία: Ανοικτά όλα τα σενάρια για τη συντριβή του ιδιωτικού τζετ της λιβυκής ηγεσίας – Εμπειρογνώμονας δεν αποκλείει πρόσθετα αίτια
16:24 Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στο κουίζ του Politico: Η ερώτηση για την Ελλάδα και η απάντηση «Φραπές»
16:12 Σοβαρός τραυματισμός 22χρονου σε τροχαίο με εγκατάλειψη στο Πικέρμι – Έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού ΒΙΝΤΕΟ
16:00 Τι απάντησε η ΡΑΣ για τον Οδοντωτό – Η μπάλα στην κερκίδα
15:49 Ο απλός διατροφικός σύμμαχος για την υγεία του εντέρου, σύμφωνα με κορυφαίο ογκολόγο
15:35 Τι τρώνε σε διάφορες χώρες του κόσμου τα Χριστούγεννα;
15:34 Αγρότες:Χριστούγεννα στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – Στο τραπέζι νέα κλιμάκωση μετά τις γιορτές
15:21 Βραζιλία: Πιράνχας επιτέθηκαν και σκότωσαν 2χρονο κορίτσι
15:07 7 ξηροί καρποί με αρκετό σίδηρο: Πώς να τους συνδυάσετε για μεγαλύτερη απορρόφηση
14:53 Ιουλία Καλλιμάνη: Έβρισε πελάτη που της πέταξε λουλούδια και νερό στο πρόσωπο ΒΙΝΤΕΟ
14:38 Αγροτικές κινητοποιήσεις με τραπέζια Χριστουγέννων αλλά και ανοικτούς δρόμους
14:24 Τένις: 21χρονος Δομινικανός τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τεσσάρων ετών για στημένα παιχνίδια
14:11 Ο Γιάννης Πάριος γιόρτασε τα Χριστούγεννα με τα παιδιά και τα εγγόνια του
13:59 Έρευνες στο Φαρμακονήσι για αγνοούμενο ανήλικο – Διάσωση 39 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων
13:46 Τέξας: Έκλεψαν με αυτοκίνητο ένα ΑΤΜ και κατέστρεψαν ολόκληρο κατάστημα ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ