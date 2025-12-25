Τουρκία: Ανοικτά όλα τα σενάρια για τη συντριβή του ιδιωτικού τζετ της λιβυκής ηγεσίας – Εμπειρογνώμονας δεν αποκλείει πρόσθετα αίτια

Ανοιχτά παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος με τη συντριβή ιδιωτικού τζετ, στο οποίο επέβαινε η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύη, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα. Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και των οκτώ επιβαινόντων, Λίβυων αξιωματούχων και μελών του πληρώματος.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο πιλότος πρόλαβε να αναφέρει ηλεκτρική βλάβη και να ζητήσει επείγουσα προσγείωση, πριν χαθεί οριστικά η επικοινωνία με το αεροσκάφος. Όπως μετέδωσε το CNN Turk, εμπειρογνώμονας δεν αποκλείει το ενδεχόμενο, πέραν της τεχνικής βλάβης, να υπήρξε και άλλος παράγοντας που οδήγησε στην πρόσκρουση, όπως φωτιά ή εξωτερική παρέμβαση.

Σύμφωνα με το ERTnews, η διαδικασία ταυτοποίησης των σορών αναμένεται να διαρκέσει, ενώ η τουρκική εφημερίδα Nefes αναφέρει ότι διενεργούνται τοξικολογικές εξετάσεις και νεκροψία για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας της Γενικής Εισαγγελίας της Άγκυρας εξετάζεται το αξιόπλοο του αεροσκάφους.

Αντιπροσωπία της Λιβύης, συνοδευόμενη από τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας, μετέβη στο σημείο της συντριβής, μαζί με συγγενείς των θυμάτων. Από το αεροσκάφος έχουν απομείνει μόνο συντρίμμια, τα οποία καλύπτουν μεγάλη έκταση στην περιοχή.

Μεταξύ των νεκρών είναι ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ-Χαντάντ, τέσσερις ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι που συγκροτούσαν τη λιβυκή αποστολή στην Τουρκία, καθώς και τρία μέλη του πληρώματος. Από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώθηκε, μέσω των τουρκικών Αρχών, ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν και μία Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Το αεροσκάφος τύπου Falcon 50 είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας στις 20:10 τοπική ώρα με προορισμό την Τρίπολη. Περίπου 40 λεπτά αργότερα ζητήθηκε έκτακτη προσγείωση στην περιοχή Χαϊμάνα, ενώ στις 20:52 χάθηκε κάθε επικοινωνία.

Τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας, ιατρικό προσωπικό και ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν να σαρώνουν την περιοχή της συντριβής. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, η διερεύνηση των αιτιών γίνεται σε συνεργασία με τις λιβυκές αρχές, με ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά προβλήματα που αναφέρθηκαν λίγα λεπτά μετά την απογείωση.

Το μαύρο κουτί του αεροσκάφους εντοπίστηκε μετά από ολονύκτιες έρευνες και αναμένεται να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά, δήλωσε ότι ο καταγραφέας φωνής βρέθηκε στα συντρίμμια τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στη Λιβύη, υπογραμμίζοντας ότι ο πόνος της φίλης χώρας είναι και πόνος της Τουρκίας.

