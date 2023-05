Τουρκία – Εκλογές: Νίκη Κιλιτσντάρογλου από τον πρώτο γύρο δείχνει νέα δημοσκόπηση

Πλησιάζουν οι εκλογές στην Τουρκία, οι οποίες πρόκειται να διεξαχθούν την Κυριακή 14 Μαΐου και οι δημοσκοπήσεις έχουν πάρει «φωτιά». Τα αποτελέσματα της τελευταίας δημοσκόπησης φέρνουν άσχημα μαντάτα για τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς τον δείχνει να χάνει έδαφος έναντι του μεγάλου αντιπάλου του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Πιο συγκεκριμένα, μόλις μια εβδομάδα πριν από την ημέρα των εκλογών στην Τουρκία, η εταιρεία δημοσκοπήσεων ΜΑΚ, παρά την επίσημη απαγόρευση, θεωρεί ότι η δυναμική κινείται προς την αντιπολίτευση και ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου θα κερδίσει οριστικά στον πρώτο γύρο.

Συγκεκριμένα προβλέπει:

Σχετικά με τις κοινοβουλευτικές εκλογές παρατηρείται ενίσχυση των δυο μεγάλων κομμάτων:

With a week to go until polling day, MAK are saying the momentum’s swinging behind the opposition and Kemal Kılıçdaroğlu will win outright in the first round.

ERDOGAN: 45.4 (+1.7 since Apr’23)

KILIÇDAROĞLU: 50.9 (+3.1)

İNCE: 1.7 (-1.7)

OĞAN: 2.0 (+0.9) https://t.co/HKb04PEzqn

— JamesInTurkey.com (@jamesinturkey) May 7, 2023