Τουρκία: Η εισαγγελία προτείνει ποινή φυλάκισης 20 ετών για τον Ιμάμογλου

Ποινή κάθειρξης από 15 έως 20 έτη ζητεί η εισαγγελία Κωνσταντινούπολης για τέσσερις υπόπτους, μεταξύ των οποίων και ο Εκρέμ Ιμάμογλου, στο πλαίσιο έρευνας για τα αδικήματα της «πολιτικής κατασκοπείας».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα αποδιδόμενα αδικήματα φέρονται να τελέστηκαν την περίοδο 2019-2025 και αφορούν τον πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος απομακρύνθηκε από το αξίωμά του μετά τη σύλληψή του, καθώς και τους Χουσεΐν Γκουν, Νετζατί Οζκάν και Μερντάν Γιανταδάγ.

Η υπόθεση εντάσσεται στην ευρύτερη έρευνα εναντίον του Ιμάμογλου για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό το κέρδος», στο πλαίσιο της οποίας απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες περί κατασκοπείας.

Το κατηγορητήριο

Το κατηγορητήριο που υπέβαλε στο αρμόδιο δικαστήριο η Γενική Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης αποτελείται από 160 σελίδες, στο οποίο περιγράφεται ένα διεθνές ψηφιακό δίκτυο που φέρεται να αξιοποίησε τη βάση δεδομένων του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης για δραστηριότητες πολιτικής κατασκοπείας και χειραγώγησης εκλογικών διαδικασιών.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο πρώην δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, αντιμετωπίζει τη νέα κατηγορία της «πολιτικής κατασκοπείας» από το φθινόπωρο του 2025. Μετά από έρευνα της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, η προεκλογική ομάδα του Εκρέμ Ιμάμογλου φέρεται να συνδέεται με έναν επιχειρηματία που συνεργάστηκε με βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών για τη συλλογή και διαρροή προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων και εκλογικών πληροφοριών, μέσω εφαρμογών του δήμου, με στόχο τη διασφάλιση διεθνούς υποστήριξης για την υποψηφιότητά του στην προεδρία.

Ο Ιμάμογλου, που ήδη βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο 2025 με κατηγορίες περί «διαφθοράς» και προσβολής εισαγγελέα, αρνείται όλες τις κατηγορίες και τις αποδίδει σε πολιτικά κίνητρα. Η δίκη του για τις 142 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της κατασκοπείας, ορίστηκε για τις 9 Μαρτίου 2026, με την εισαγγελία να ζητά υψηλές ποινές

