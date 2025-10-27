Τουρκία: Νέο ένταλμα εις βάρος του φυλακισμένου Ιμάμογλου για «πολιτική κατασκοπεία»

27 Οκτ. 2025 9:03
Pelop News

Τουρκικό δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου με την κατηγορία της «πολιτικής κατασκοπείας», μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο Ιμάμογλου, ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο αναμένοντας τη δίκη του με κατηγορίες περί «διαφθοράς». Τον Ιούλιο του επιβλήθηκε νέα ποινή φυλάκισης για προσβολή και απειλές εις βάρος του εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης.

Ο Ιμάμογλου αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Η νέα αυτή έρευνα περί «κατασκοπείας» στρέφεται και κατά του διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ιμάμογλου το 2019 και το 2024, του Νετζετί Εζκάν, και του διευθυντή του δικτύου Tele1 Μερντάν Γιαναρντάγκ.

Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής ο Ιμάμογλου κατηγορείται για απάτη στη διάρκεια της συγκέντρωσης πόρων για την προεκλογική του εκστρατεία για την προεδρία και κατασκοπεία με στόχο τη διασφάλιση διεθνούς υποστήριξης, σημείωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων.

Όπως μετέδωσε το Anadolu, δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε ένταλμα σύλληψης στη διάρκεια της νύκτας εις βάρος του Ιμάμογλου όπως και δύο άλλων, μεταξύ των οποίων ο Γιαναρντάγκ.

Την Παρασκευή η τουρκική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο του Tele1, επικαλούμενη τις κατηγορίες περί κατασκοπείας.

Εκατοντάδες αξιωματούχοι και αιρετοί του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP) του Ιμάμογλου βρίσκονται στη φυλακή έπειτα από σωρεία διώξεων με κύρια κατηγορία αυτή της διαφθοράς.

Το CHP αρνείται τις κατηγορίες αυτές, χαρακτηρίζοντάς τες απόπειρα της κυβέρνησης να απομακρύνει πολιτικούς αντιπάλους του Ερντογάν και να αποδυναμώσει το κόμμα.
