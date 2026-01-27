Τουρκία: Στήνει τείχος με το Ιράν για ενδεχόμενη κατάρρευση του καθεστώτος στην Τεχεράνη

Ανώτατοι αξιωματούχοι του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσαν αυτή την εβδομάδα βουλευτές για πολλαπλά σενάρια που αφορούν το Ιράν

27 Ιαν. 2026 16:10
Pelop News

Η Τουρκία επεξεργάζεται σχέδια έκτακτης ανάγκης για να αποτρέψει ένα μαζικό κύμα προσφύγων από το Ιράν, σε περίπτωση κατάρρευσης της κυβέρνησης στην Τεχεράνη, όπως αναφέρουν στο Middle East Eye, αξιωματούχοι με γνώση κλειστών ενημερώσεων στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση.

Ανώτατοι αξιωματούχοι του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσαν αυτή την εβδομάδα βουλευτές για πολλαπλά σενάρια που αφορούν το Ιράν. Σύμφωνα με συμμετέχοντες στην σύσκεψη, η Άγκυρα δηλώνει έτοιμη να λάβει «έκτακτα μέτρα» ώστε να διαχειριστεί οποιαδήποτε μεταναστευτική πίεση πριν αυτή φτάσει σε τουρκικό έδαφος.

Η συζήτηση για «ζώνη ασφαλείας»

Ένας από τους συμμετέχοντες ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι έκαναν ρητή αναφορά σε «ζώνη ασφαλείας» στην ιρανική πλευρά των συνόρων ως μέρος των προετοιμασιών της Τουρκίας. Άλλη πηγή σημείωσε ότι ο όρος δεν χρησιμοποιήθηκε ευθέως, επιβεβαίωσε όμως πως οι αξιωματούχοι έδωσαν σαφές σήμα των προθέσεών τους να κινηθούν πέρα από τα συνήθη μέτρα φύλαξης.

Ενισχυμένη φύλαξη των συνόρων

Η Τουρκία έχει ήδη ενισχύσει δραστικά την ασφάλεια κατά μήκος των 560 χιλιομέτρων των συνόρων με το Ιράν. Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι έχει εγκατασταθεί τεχνολογικά αναβαθμισμένο σύστημα φραγμών, με εκατοντάδες πύργους επιτήρησης, drones, εναέρια μέσα παρακολούθησης και αρθρωτό τσιμεντένιο τείχος.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, τα σύνορα παρακολουθούνται πλέον σε 24ωρη βάση μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων αναγνώρισης και επιτήρησης.

Αναταραχή στο εσωτερικό του Ιράν

Κατά την ίδια ενημέρωση στο κοινοβούλιο, Τούρκοι αξιωματούχοι φέρονται να είπαν ότι περίπου 4.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 20.000 έχουν τραυματιστεί στις πρόσφατες διαδηλώσεις σε όλο το Ιράν, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από τον εκρηκτικό πληθωρισμό και την κατάρρευση του ριάλ.

Ανησυχία για τη στρατιωτική κινητοποίηση των ΗΠΑ

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Άγκυρα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ξένη επέμβαση στο Ιράν και κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιλέξουν τη διπλωματία. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο πληγμάτων κατά ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων, σύμφωνα με αξιωματούχο χώρας του Κόλπου που επικαλείται το Middle East Eye.

Οι ΗΠΑ έχουν πρόσφατα αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πολεμικά πλοία στην περιοχή. Τη Δευτέρα, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln εισήλθε σε ύδατα της Μέσης Ανατολής, εντείνοντας την ανησυχία στην Άγκυρα.

Προσφυγικές ευαισθησίες και περιφερειακοί κίνδυνοι

Η Τουρκία παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη στο ενδεχόμενο νέων προσφυγικών ροών, έπειτα από τη φιλοξενία εκατομμυρίων εκτοπισμένων από τους πολέμους στο Ιράκ και τη Συρία. Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μια γενικευμένη σύγκρουση με επίκεντρο το Ιράν θα μπορούσε να ωθήσει έως και ένα εκατομμύριο ανθρώπους προς τα τουρκικά σύνορα.

Πηγές ανέφεραν επίσης ότι η Άγκυρα δύσκολα θα δεχθεί πρόσφυγες, πλην περιπτώσεων άμεσης ανθρωπιστικής ανάγκης, έχοντας εγκαταλείψει κάθε πολιτική «ανοικτών θυρών». Ωστόσο, η παρουσία τουλάχιστον 12 εκατομμυρίων Αζέρων Τούρκων στο Ιράν ενδέχεται να περιπλέξει τις επιλογές της τουρκικής κυβέρνησης, εφόσον εμφανιστούν μαζικά στα σύνορα.

