Τουρκία: Στο Αιγαίο το Πίρι Ρέις στο πλαίσιο των επιστημονικό ερευνών

Η αντίδραση της Ελλάδα ήταν άμεση, με την Αθήνα να εκδίδει δική της NAVTEX, με ισχύ ως τις 25 Οκτωβρίου

03 Οκτ. 2025 22:31
Pelop News

Απέπλευσε σήμερα (3/10/2025) το βράδυ από τη Σμύρνη τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος Πίρι Ρέις στο πλαίσιο των επιστημονικό ερευνών που είχε ανακοινώσει η Άγκυρα μέσω NAVTEX.

Συγκεκριμένα η NAVTEX της Τουρκίας για το Πίρι Ρέις είναι σε ισχύ από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου και αφορά εκτεταμένη περιοχή, ακόμη και στο κέντρο του Αιγαίου, καλύπτοντας πλήρως τη δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα αλλά και την περιοχή ελληνικής ευθύνης έκδοσης NAVTEX.

Η περιοχή που καλύπτει η τελευταία τουρκική NAVTEX εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, Αη Στράτη, Μύκονο, Ικαρία και Φούρνους.

Οι έρευνες αφορούν τουρκικά χωρικά ύδατα και διεθνή ύδατα, αλλά σε περιοχές δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η αντίδραση της Ελλάδα ήταν άμεση, με την Αθήνα να εκδίδει δική της NAVTEX, με ισχύ ως τις 25 Οκτωβρίου, στην οποία υπενθυμίζει ότι η τουρκική περιλαμβάνει παράνομα περιοχές στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και την ελληνική περιοχή ευθύνης.
