Τουρκία: Συνελήφθη δημοσιογράφος γιατί τα ρεπορτάζ του...«παραπλανούσαν το λαό»

Ενας δημοσιογράφος της τουρκικής, αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Birgün συνελήφθη για «διασπορά παραπλανητικών πληροφοριών».

Ο δημοσιογράφος Ισμαΐλ Αρί, που συνελήφθη στη βόρεια επαρχία Τοκάτ όπου είχε ταξιδέψει για το Αϊντ αλ Φιτρ, μεταφέρθηκε το πρωί στην Αγκυρα για ανάκριση, ανέφερε το Birgün.

«Ο Ισμαΐλ δεν είπε ποτέ ψέματα στον λαό», έγραψε στο X η αριστερή εφημερίδα με έδρα την Κωνσταντινούπολη, γνωστή για τα ερευνητικά της ρεπορτάζ για την τουρκική κυβέρνηση, χωρίς να διευκρινίζει τα άρθρα για τα οποία συνελήφθη ο δημοσιογράφος της.

Σε δημοσίευμά της η εφημερίδα καλεί τους πολίτες να ενώσουν τη φωνή τους με τους εργαζόμενους σε αυτή και να διαδηλώσουν κατά τη σύλληψης και κράτησης του ρεπόρτερ.

«Κάθε εργαζόμενος της εφημερίδας BirGün, κάθε συνάδελφος και κάθε πολίτης θα αντιταχθεί στην άδικη και παράνομη μεταχείριση του Αρί. Θα ξεπεράσουμε αυτόν τον αποκλεισμό μέσω της αλληλεγγύης.

Στην Αγκυρα, θα συγκεντρωθούμε στις 3 μ.μ. στην οδό Γιουκσέλ, μπροστά από το Μνημείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και στην Κωνσταντινούπολη, στις 4 μ.μ. στη σήραγγα Ταξίμ, για να πούμε “Απελευθερώστε τον Ισμαΐλ Αρί”», αναφέρει στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα.

Στα τέλη Φεβρουαρίου ένας Τούρκος δημοσιογράφος της γερμανικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Deutsche Welle (DW) συνελήφθη και κρατείται για «προσβολή του προέδρου», παρά τις διαμαρτυρίες των γερμανικών αρχών και των ενώσεων δημοσιογράφων.

Οι Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα (RSF), οι οποίοι καταγγέλλουν την «καταστολή του δικαιώματος στην ενημέρωση» στην Τουρκία, τοποθετούν τη χώρα στην 159η θέση σε σύνολο 180 κρατών στην κατάταξη της ελευθερίας του Τύπου, ανάμεσα στο Πακιστάν και τη Βενεζουέλα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



