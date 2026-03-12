Τουρκία: Τραγικό τέλος για την 13χρονη Ζεχρά που αγνοούνταν επί 10 ημέρες

Η υπόθεση της 13χρονης Ζεχρά Ουζούμ, που αγνοούνταν από τις 2 Μαρτίου στο Εσκισεχίρ, πήρε τραγική τροπή όταν η σορός της εντοπίστηκε θαμμένη σε κήπο που ανήκε στον πατέρα της, ο οποίος είχε βάλει τέλος στη ζωή του δύο ημέρες μετά τη δήλωση εξαφάνισής της.

Τουρκία: Τραγικό τέλος για την 13χρονη Ζεχρά που αγνοούνταν επί 10 ημέρες
12 Μαρ. 2026 18:16
Pelop News

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην Τουρκία αποκαλύφθηκε στο Εσκισεχίρ, όπου η 13χρονη Ζεχρά Ουζούμ, που αναζητούνταν ως αγνοούμενη εδώ και δέκα ημέρες, βρέθηκε νεκρή και θαμμένη σε κήπο αγροτικής περιοχής. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, η σορός του κοριτσιού εντοπίστηκε σε χόμπι κήπο που ανήκε στον πατέρα της, Αμπντουλραζάκ Ουζούμ.

Η Ζεχρά είχε εξαφανιστεί στις 2 Μαρτίου από την περιοχή Τεπεμπασί του Εσκισεχίρ. Όταν οι συγγενείς της δεν κατάφεραν να τη βρουν, απευθύνθηκαν στην αστυνομία και ξεκίνησε ευρείας κλίμακας επιχείρηση εντοπισμού, με τη συμμετοχή τόσο της αστυνομίας όσο και της χωροφυλακής. Μάλιστα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είχαν σταλεί και ενημερωτικά μηνύματα στα κινητά κατοίκων της περιοχής για τη βοήθεια στον εντοπισμό της.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 4 Μαρτίου, ο πατέρας της φέρεται να αυτοκτόνησε. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τις αρχές να εστιάσουν περισσότερο στην περίπτωσή του, εξετάζοντας τις τηλεφωνικές του επικοινωνίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Από την έρευνα προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν τους αστυνομικούς στον κήπο του, όπου και εντοπίστηκε τελικά η σορός της 13χρονης θαμμένη στο έδαφος.

Στο σημείο έσπευσαν εισαγγελικές και ιατροδικαστικές αρχές, ενώ η σορός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να προσδιοριστεί με ακρίβεια η αιτία θανάτου. Μέχρι στιγμής, τα διαθέσιμα δημοσιεύματα συγκλίνουν στο ότι ο πατέρας θεωρείται ο βασικός ύποπτος της δολοφονίας, ενώ η έρευνα των τουρκικών αρχών παραμένει σε εξέλιξη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στην τοπική κοινωνία και ευρύτερα στην Τουρκία, καθώς η αναζήτηση της Ζεχρά είχε κινητοποιήσει επί ημέρες τις αρχές και τους κατοίκους της περιοχής. Η τραγική κατάληξη της εξαφάνισής της έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την προστασία των ανηλίκων και την έγκαιρη παρέμβαση σε οικογενειακά περιβάλλοντα όπου ενδέχεται να υπάρχουν ενδείξεις κινδύνου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:53 Σφοδρή χαλαζόπτωση στο διεθνές αεροδρόμιο της Ρώμης – Μπήκαν νερά στον 1ο όροφο
19:45 ΕΥΠ: 19 σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις σε ένα χρόνο – Τι αναφέρει η ετήσια έκθεση
19:37 Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ
19:31 Ερασιτεχνικό: Οι διαιτητές των αγώνων του σαββατοκύριακου και της Δευτέρας
19:29 Ολυμπιακός: Ανανέωσε το συμβόλαιό του ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί
19:16 Εβάν Φουρνιέ: Το 2024 σκέφτηκα σοβαρά να αποσυρθώ, ο Ολυμπιακός φτιάχτηκε για μένα
19:08 Καλάβρυτα: Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού λόγω κατολισθήσεων – Η ανακοίνωση του ΟΣΕ
19:08 Χαλκιδική: Αναβλήθηκε η δίκη για τον θάνατο 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης
19:00 Δώστε τέλος στον οχετό του διαδικτύου
18:59 Προμηθέας: Ηρθαν και τα επίσημα για Σεγκούρα, Μπατή και Γιατρά
18:52 Κύκλωμα παράνομου τζόγου: Οι συνομιλίες που τους πρόδωσαν – «Θα τα πάρει μία φορά και μετά έφαγε το μικρόβιο»
18:47 Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια – Δύο τραυματίες, νεκρός ο δράστης
18:45 Και επίσημα η επιστροφή Γιατρά στον Προμηθέα, πρώτος τεχνικός ο Μπατής
18:44 Κώστας Κόκλας για Πέτρο Φιλιππίδη: «Η επιστροφή του στο θέατρο θα κριθεί από τα δικαστικά αποτελέσματα»
18:36 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 22χρονος που διώκεται για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας
18:28 Τραγωδία για 22χρονο στην Κρήτη: Νεκρός συνεπιβάτης μηχανής σε τροχαίο
18:24 Συνάντηση των ΥΠΕΞ της G7 στο Παρίσι με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν
18:24 Γ’ Εθνική: Τότε ξεκινούν τα play offs και τα play outs
18:20 15ο Forum Ενέργειας: Όταν οι κλάδοι της οικονομίας μιλούν για την ενέργεια – Εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο πλαίσιο του
18:20 Σοκ στη Βρετανία: Μητέρα 10 παιδιών κρατούσε γυναίκα σε καθεστώς σκλαβιάς για 25 χρόνια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ