Τουρκία: Τραγικό τέλος για την 13χρονη Ζεχρά που αγνοούνταν επί 10 ημέρες

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην Τουρκία αποκαλύφθηκε στο Εσκισεχίρ, όπου η 13χρονη Ζεχρά Ουζούμ, που αναζητούνταν ως αγνοούμενη εδώ και δέκα ημέρες, βρέθηκε νεκρή και θαμμένη σε κήπο αγροτικής περιοχής. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, η σορός του κοριτσιού εντοπίστηκε σε χόμπι κήπο που ανήκε στον πατέρα της, Αμπντουλραζάκ Ουζούμ.

Η Ζεχρά είχε εξαφανιστεί στις 2 Μαρτίου από την περιοχή Τεπεμπασί του Εσκισεχίρ. Όταν οι συγγενείς της δεν κατάφεραν να τη βρουν, απευθύνθηκαν στην αστυνομία και ξεκίνησε ευρείας κλίμακας επιχείρηση εντοπισμού, με τη συμμετοχή τόσο της αστυνομίας όσο και της χωροφυλακής. Μάλιστα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είχαν σταλεί και ενημερωτικά μηνύματα στα κινητά κατοίκων της περιοχής για τη βοήθεια στον εντοπισμό της.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 4 Μαρτίου, ο πατέρας της φέρεται να αυτοκτόνησε. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τις αρχές να εστιάσουν περισσότερο στην περίπτωσή του, εξετάζοντας τις τηλεφωνικές του επικοινωνίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Από την έρευνα προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν τους αστυνομικούς στον κήπο του, όπου και εντοπίστηκε τελικά η σορός της 13χρονης θαμμένη στο έδαφος.

Στο σημείο έσπευσαν εισαγγελικές και ιατροδικαστικές αρχές, ενώ η σορός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να προσδιοριστεί με ακρίβεια η αιτία θανάτου. Μέχρι στιγμής, τα διαθέσιμα δημοσιεύματα συγκλίνουν στο ότι ο πατέρας θεωρείται ο βασικός ύποπτος της δολοφονίας, ενώ η έρευνα των τουρκικών αρχών παραμένει σε εξέλιξη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στην τοπική κοινωνία και ευρύτερα στην Τουρκία, καθώς η αναζήτηση της Ζεχρά είχε κινητοποιήσει επί ημέρες τις αρχές και τους κατοίκους της περιοχής. Η τραγική κατάληξη της εξαφάνισής της έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την προστασία των ανηλίκων και την έγκαιρη παρέμβαση σε οικογενειακά περιβάλλοντα όπου ενδέχεται να υπάρχουν ενδείξεις κινδύνου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



