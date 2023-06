Τους πήρε και τους σήκωσε στην Κίνα: Τέντα «έφυγε» λόγω τυφώνα – Πελάτες «έπεφταν» από τον ουρανό ΒΙΝΤΕΟ

Απίστευτο σκηνικό που μοιάζει με κινηματογραφικά εφέ σημειώθηκε στην Κίνα, όταν τυφώνας ξερίζωσε τέντα και οι πελάτες που προσπαθούσαν να την κρατήσουν, βρέθηκαν να ίπτανται κυριολεκτικά!

Ένα συγκλονιστικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου αποτυπώνοντας τη συγκλονιστική στιγμή που ο ισχυρός αέρας σηκώνει την τέντα ενός εστιατορίου και τραβώντας, σαν ανεβοστρόβιλος ,τον κόσμο που στηριζόταν πάνω της. Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται αρκετός κόσμος να «αιωρείται» μαζί με την τέντα πριν πέσει πάνω στα τραπεζοκαθίσματα και τραυματιστεί.

Οι δεκάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι παρά την πτώση και την επώδυνη προσγείωσή τους, τα τραύματα τους δεν ήταν σοβαρά. Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός των τραυματιών παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστος.

Όπως φαίνεται στο βίντεο τα πρώτα γέλια για την ξαφνική περιπέτεια ακολούθησαν κραυγές αγωνίας την ώρα που ο ισχυρός αέρας αποκόλλησε την τέντα από το εστιατόριο όπου βρίσκονταν πολλοί θαμώνες και εργαζόμενοι.

There was an attempt…

to hold the roof in place 😮

🔊 … this is crazy pic.twitter.com/R3chK9CJw5

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) June 13, 2023