Τραμπ: Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επίθεσης στη Βενεζουέλα

Εξηγώντας το σκεπτικό του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στην ανάρτησή του ότι «η Βενεζουέλα απελευθερώνει μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων ως ένδειξη “αναζήτησης ειρήνης”».

09 Ιαν. 2026 12:10
Pelop News

Την απόφασή του να ακυρώσει το δεύτερο κύμα επίθεσης στη Βενεζουέλα, το οποίο, όπως είπε, είχε προγραμματιστεί, ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

Εξηγώντας το σκεπτικό του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στην ανάρτησή του ότι «η Βενεζουέλα απελευθερώνει μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων ως ένδειξη “αναζήτησης ειρήνης”».

Ωστόσο, κατά τον Τραμπ, τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ θα παραμείνουν στην περιοχή «για λόγους ασφάλειας»

Επανέλαβε, τέλος, ότι «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, με τις οποίες θα συναντηθώ σήμερα στο Λευκό Οίκο».

Η ανάρτηση Τραμπ για τη Βενεζουέλα

Όλη η ανάρτηση Τραμπ για τη Βενεζουέλα

Η Βενεζουέλα απελευθερώνει μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων ως ένδειξη «αναζήτησης ειρήνης». Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και έξυπνη κίνηση.

Οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται καλά, ειδικά όσον αφορά την ανασυγκρότηση, σε μια πολύ μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο σύγχρονη μορφή, των υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Λόγω αυτής της συνεργασίας, ακύρωσα τη δεύτερη σειρά επιθέσεων που είχε προγραμματιστεί, η οποία φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί, ωστόσο, όλα τα πλοία θα παραμείνουν στη θέση τους για λόγους ασφάλειας.

Τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, με τις οποίες θα συναντηθώ σήμερα στο Λευκό Οίκο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

Πρόεδρος DJT

