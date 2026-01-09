Τραμπ: Ανακοινωσε συνάντηση με Ματσάδο την επόμενη εδβομάδα, τι είπε για Ιράν και καρτέλ ναρκωτικών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί την προσεχή εβδομάδα με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης 2025.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Σον Χάνιτι στο Fox News, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η Ματσάδο θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ και εξέφρασε την ανυπομονησία του να τη συναντήσει. Η Ματσάδο, η οποία έχει επαινέσει τις ενέργειες των ΗΠΑ για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να επιστρέψει σύντομα στη Βενεζουέλα για να ηγηθεί της μετάβασης και να κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

Διαβάστε επίσης: Αποκάλυψη Reuters: Από την κυβέρνηση Τραμπ εξετάζεται σενάριο εφάπαξ πληρωμής 10.000-100.000 ευρώ σε κάθε Γροιλανδό, για να ενταχθούν στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ τόνισε ότι η Βενεζουέλα χρειάζεται χρόνο για να σταθεροποιηθεί πριν από νέες εκλογές. «Πρέπει να ανοικοδομήσουμε τη χώρα. Δεν θα μπορούσαν να έχουν εκλογές αυτήν τη στιγμή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν ρόλο στη διαχείριση και την ανάπτυξη του πετρελαϊκού τομέα. Ανέφερε ότι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια για την αποκατάσταση της υποδομής και την αύξηση της παραγωγής, με τις ΗΠΑ να αναμένεται να εξασφαλίσουν σημαντικές ποσότητες πετρελαίου.

Παράλληλα, ο πρόεδρος προανήγγειλε την έναρξη χερσαίων επιχειρήσεων κατά των καρτέλ ναρκωτικών, εστιάζοντας στο Μεξικό. «Θα ξεκινήσουμε χερσαίες επιθέσεις εναντίον των καρτέλ. Τα καρτέλ κυβερνούν το Μεξικό. Είναι πολύ λυπηρό να βλέπουμε τι συμβαίνει σε αυτήν τη χώρα», είπε, σημειώνοντας ότι οι θαλάσσιες επιχειρήσεις από τον Σεπτέμβριο έχουν ήδη μειώσει σημαντικά τη διακίνηση ναρκωτικών.

Για το Ιράν, ο Τραμπ αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες και τις καταγγελίες για βίαιη καταστολή από το καθεστώς. Ερωτηθείς για φήμες ότι ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκέφτεται να διαφύγει στη Μόσχα, απάντησε ότι το καθεστώς έχει χρησιμοποιήσει σκληρά μέτρα στο παρελθόν. «Είμαστε έτοιμοι να τους χτυπήσουμε σκληρά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την κατάσταση και θα αντιδράσουν ανάλογα αν συνεχιστούν οι βιαιότητες κατά των διαδηλωτών.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε εν μέσω εξελίξεων στη Βενεζουέλα, όπου μετά την αμερικανική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο, η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες ασκεί καθήκοντα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



