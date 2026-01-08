Αποκάλυψη Reuters: Από την κυβέρνηση Τραμπ εξετάζεται σενάριο εφάπαξ πληρωμής 10.000-100.000 ευρώ σε κάθε Γροιλανδό, για να ενταχθούν στις ΗΠΑ

Η ιδέα να δοθούν χρήματα προσφέρει μια πιθανή εξήγηση για το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να «αγοράσουν» το νησί των 57.000 κατοίκων

08 Ιαν. 2026 21:41
Pelop News

Σύμφωνα με το Reuters η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τη δυνατότητα αποστολής εφάπαξ πληρωμών στους Γροιλανδούς, προκειμένου να τους πείσουν να αποσχιστούν από τη Δανία και να ενταχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι πληρωμές θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και 100.000 δολάρια ανά άτομο, με την κυβέρνηση Τραμπ να εξετάζει πάντοτε το ενδεχόμενο στρατιωτικής ή διπλωματικής προσέγγισης για την απόκτηση του νησιού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, η πρόταση αποστολής εφάπαξ πληρωμών στους Γροιλανδούς, σε μια προσπάθεια να πειστούν να αποσχιστούν από τη Δανία και να ενταχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται σε συζητήσεις μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων. Παρά την αβεβαιότητα γύρω από το ακριβές ποσό και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένων βοηθών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανέφεραν ότι οι πληρωμές μπορεί να κυμαίνονται από 10.000 έως 100.000 δολάρια ανά άτομο.

Η ιδέα να δοθούν χρήματα απευθείας στους κατοίκους της Γροιλανδίας προσφέρει μια πιθανή εξήγηση για το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να «αγοράσουν» το νησί των 57.000 κατοίκων, παρά τις κατηγορηματικές δηλώσεις των Αρχών στην Κοπεγχάγη και το Νούκου ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση.

Η στρατηγική αυτή είναι μέρος των σχεδίων του Λευκού Οίκου για την απόκτηση της Γροιλανδίας, που περιλαμβάνουν επίσης την ενδεχόμενη στρατιωτική δράση, αν και η πληρωμή χρημάτων ενδέχεται να φανεί υπερβολικά συναλλακτική και ταπεινωτική, για έναν πληθυσμό που έχει διαρκώς συζητήσει την ανεξαρτησία του και την οικονομική του εξάρτηση από τη Δανία.

Η πρόταση για την πληρωμή στους Γροιλανδούς έρχεται μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανέλαβε την επιθυμία του να αποκτήσει το νησί. Παρά την αντίδραση από την πλευρά των Ευρωπαίων ηγετών, η συζήτηση για το θέμα συνεχίζεται.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τις αντιδράσεις, συνεχίζουν να εξετάζουν τις διάφορες δυνατότητες, ενώ ένα ακόμα πιθανό σενάριο είναι η σύναψη συμφωνίας «Compact of Free Association» (COFA), ανάλογη με αυτές που έχουν υπογραφεί μόνο με μικρές νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού.

Στο μεταξύ, το θέμα παραμένει ανοιχτό και η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών, γεωπολιτικών και οικονομικών συμφερόντων των ΗΠΑ.

