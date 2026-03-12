Τραμπ για Ιράν: Νέες δηλώσεις για τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

12 Μαρ. 2026 21:51
Pelop News

Η FIFA είδε την κατάσταση με το Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 να αποκτά «ανακούφιση», μετά από μία σειρά αντιφατικών δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, είχε μόλις επιβεβαιώσει ότι ο Τραμπ διαβεβαίωσε πως η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά (11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου 2026). Ωστόσο, σε προηγούμενη συνέντευξή του στο Politico, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι δεν τον ενδιαφέρει αν συμμετάσχει το Ιράν και έκανε αναφορές υποτιμητικές για τη χώρα.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε χθες, Πέμπτη 12 Μαρτίου, όταν ο Τραμπ ανήρτησε 41 λέξεις στο Truth Social, όπου εκφράζει πλέον ότι η ομάδα του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη, αλλά ταυτόχρονα υπογραμμίζει τους κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια των παικτών. Η ανάρτηση φαίνεται να ακολουθεί τις δηλώσεις του νέου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος επανέλαβε την πρόθεσή του να μπλοκάρει τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ και απείλησε με νέες επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις.

Παρά τις εντάσεις και τις στρατιωτικές ανησυχίες, το Ιράν δεν έχει στείλει προς το παρόν επίσημο έγγραφο στη FIFA για απόσυρση της ομάδας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής στη διοργάνωση. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για τη διευθέτηση της παρουσίας της εθνικής Ιράν στο Μουντιάλ 2026.

