Τραμπ για Βενεζουέλα: «Θα παραδώσει» έως 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ – Επταήμερο πένθος για τα θύματα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ 30 και 50 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου υψηλής ποιότητας, το οποίο υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις.

Διαβάστε επίσης: Γροιλανδία: Ο Τραμπ δεν αποκλείει τίποτα, εξετάζονται διάφορες «επιλογές» – Ρούμπιο: Η Ουάσιγκτον θέλει να την «αγοράσει»

Σύμφωνα με την ανάρτηση του κ. Τραμπ, το πετρέλαιο θα πωληθεί σε τιμές αγοράς, ενώ τα έσοδα θα ελέγχονται προσωπικά από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρήση τους προς όφελος τόσο του λαού της Βενεζουέλας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι έχει δώσει εντολή στον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ να υλοποιήσει άμεσα το σχέδιο, με μεταφορά του πετρελαίου μέσω πλοίων αποθήκευσης σε αμερικανικούς τερματικούς σταθμούς.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην αιχμαλωσία του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, με αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών της Βενεζουέλας και της Κούβας.

Στη Βενεζουέλα, η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, που ορκίστηκε από το κοινοβούλιο και υποστηρίζεται από το ανώτατο δικαστήριο και τις ένοπλες δυνάμεις, κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος προς τιμήν των θυμάτων της αμερικανικής επίθεσης. Σε δήλωσή της στην κρατική τηλεόραση, η κ. Ροδρίγκες χαρακτήρισε τους νεκρούς «νέους μάρτυρες» που θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα και τον πρόεδρο Μαδούρο. «Οι εικόνες των πτωμάτων τρύπησαν την ψυχή μου, αλλά ξέρω ότι έπεσαν για αυτή τη δημοκρατία», τόνισε.

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει ασαφής, με αναφορές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 55 νεκρούς (23 Βενεζουελανοί στρατιωτικοί και 32 Κουβανοί), ενώ ορισμένες πηγές εκτιμούν ότι ο συνολικός απολογισμός μπορεί να φτάνει τους 70-80, συμπεριλαμβανομένων αμάχων.

Η κ. Ροδρίγκες, αντιδρώντας σε δηλώσεις του κ. Τραμπ περί αμερικανικού ελέγχου της χώρας, υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση της Βενεζουέλας διοικεί τη χώρα μας, ουδείς άλλος. Κανένας ξένος δεν κυβερνά τη Βενεζουέλα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



