Τραμπ: Κινδυνεύει με 20 χρόνια φυλακή για την εισβολή στο Καπιτώλιο

Για άλλη μια φορά ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είναι αθώος, ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου με το δικαστήριο να του επιβάλει όμως συγκεκριμένους όρους και να του απαγγέλλει βαριές κατηγορίες για συνωμοσία και προσπάθεια ανατροπής του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020.

Ο Τραμπ κινδυνεύει να καταδικαστεί με 20 χρόνια φυλάκιση αν αποδειχθεί ένοχος για κάθε μια από τις κατηγορίες.

Παράταση ζητούν οι δικηγόροι του

Σύμφωνα με ΕΡΤ, είναι η τρίτη φορά μέσα σε τέσσερις μήνες, που ο Τραμπ βρέθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης ως κατηγορούμενος. Μπήκε από την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ήταν ιδιαίτερα σιωπηλός. H υπεράσπιση του Τραμπ θα προσπαθήσει να καθυστερήσει τη δίκη -και η εισαγγελία να την επιταχύνει- ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024.

«Πολύ θλιβερή μέρα για την Αμερική» ήταν το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ για την τρίτη φορά που βρέθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης μέσα σε τέσσερις μήνες ως κατηγορούμενος. Υποστηρικτές του πρώην Προέδρου, κρατώντας σημαίες της προεκλογικής εκστρατείας του συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο, μαζί με διαδηλωτές κατά του Τραμπ.

Ο 77χρονος μπήκε από την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου, της Ουάσιγκτον και παρέμεινε στην αίθουσα για 27 λεπτά, δηλώνοντας αθώος. Η υπεράσπιση του 77χρονου πρώην προέδρου φέρεται να ζητά παράταση της διαδικασίας για μετά τις προεδρικές εκλογές του 2024 ωστόσο, η επόμενη ακροαματική διαδικασία για τις 28 Αυγούστου.

Μάλιστα, η δικαστής Ουπαντάγια κάλεσε με αυστηρό ύφος τον Τραμπ να μην παραβιάσει τους όρους της αναστολής «γιατί θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψης».



Του απαγγέλθηκαν επισήμως κατηγορίες για την απόπειρά του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020.: Κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό την εξαπάτηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Επίσης, απόπειρα παρέμβασης στις εκλογές, απόπειρα συνωμοσίας κατά των πολιτών και παρεμπόδιση επίσημης διαδικασίας.

«Πρόκειται για δίωξη εναντίον ενός πολιτικού αντιπάλου. Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβεί ποτέ στην Αμερική», τόνισε ο Τραμπ. Προτού επιβιβαστεί στο ιδιωτικό του αεροσκάφος για να επιστρέψει στο Νιού Τζέρσι δήλωσε μάλιστα ότι η Ουάσιγκτον με βρωμιά και γκράφιτι δεν είναι η πόλη που θυμάται.

Σημαίνουν οι κατηγορίες ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος; Εάν καταδικαστεί, μπορεί να του απαγορευτεί η άσκηση του αξιώματός του;

Όχι. Το σύνταγμα των ΗΠΑ δεν απαγορεύει σε όσους έχουν καταδικαστεί για κάποιο έγκλημα να θέσουν υποψηφιότητα για πρόεδρος, σύμφωνα με τον Guardian.

Θα μπορούσε ωστόσο να υπάρξει ένας δρόμος για να τον εμποδίσουν, μέσω της 14ης τροπολογίας του Συντάγματος. Η διάταξη αυτή λέει ότι κάποιος δεν μπορεί να κατέχει αξίωμα εάν έχει δώσει όρκο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έκανε ο Τραμπ κατά την ορκωμοσία του, και εμπλέκεται σε «εξέγερση ή επανάσταση» εναντίον της χώρας.

Είναι πιθανό να υπάρξει ένας καταιγισμός ξεχωριστών αστικών αγωγών σε πολιτειακά δικαστήρια που θα επιδιώκουν την έκπτωση του Τραμπ σε αυτή τη βάση. Ορισμένοι ακτιβιστές έχουν ήδη αρχίσει να πιέζουν για την έκπτωση του Τραμπ στη Τζόρτζια, το Κολοράντο, το Όρεγκον, τη Νεβάδα και την Καλιφόρνια.

«Οι νέες κατηγορίες εναντίον του Τραμπ, και ιδίως μια καταδίκη για τις κατηγορίες αυτές, θα ενισχύσει την υπόθεση ότι ο Τραμπ πρέπει να μην είναι υποψήφιος βάσει της 14ης τροπολογίας. Αλλά πολλά είναι αβέβαια εδώ, και αναμένω ότι οι προσπάθειες για την έκπτωση του Τραμπ θα προχωρήσουν ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί με τις νέες κατηγορίες», έγραψε σε ηλεκτρονικό μήνυμα ο Ρίτσαρντ Χάσεν, ειδικός σε θέματα εκλογικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες.

Πέρυσι, ένας δικαστής στο Νέο Μεξικό χρησιμοποίησε την 14η τροπολογία για να απομακρύνει έναν κομητειακό επίτροπο από τη θέση του, αφού ο επίτροπος κρίθηκε ένοχος για ομοσπονδιακές κατηγορίες που αφορούσαν την 6η Ιανουαρίου. Ήταν η πρώτη φορά μετά τον εμφύλιο πόλεμο που ένας αξιωματούχος απομακρύνθηκε από τη θέση του για συμμετοχή σε εξέγερση.

Ο Νόα Μπούκμπιντερ, πρόεδρος της ομάδας παρακολούθησης Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew), η οποία κατέθεσε την υπόθεση του Νέου Μεξικού, δήλωσε ότι η οργάνωσή του σχεδίαζε ήδη να καταθέσει αστικές αγωγές για την έκπτωση του Τραμπ βάσει της 14ης τροπολογίας. Σημείωσε ότι η 14η τροπολογία δεν απαιτεί ποινική καταδίκη για την άσκηση αμφισβήτησης και ότι η δικαστική διαμάχη είναι πιθανό να συνεχιστεί όσο εκκρεμούν οι ποινικές διώξεις του Τραμπ.

Τι σημαίνουν οι πιο πρόσφατες κατηγορίες του Τραμπ για την εκστρατεία επανεκλογής του;

Νομικά, οι κατηγορίες δεν εμποδίζουν τον Τραμπ να συνεχίσει να θέτει υποψηφιότητα για την προεδρία. Μετά την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο της Ουάσινγκτον, είναι πιθανό να συνεχίσει κανονικά την προεκλογική του εκστρατεία.

Από πολιτική άποψη, όπως ακριβώς έκανε και μετά τις άλλες δύο παραπομπές του, ο Τραμπ είναι πιθανό να εκμεταλλευτεί τις κατηγορίες και να προσπαθήσει να τις μετατρέψει προς όφελός του. «Δεν κατηγορούν εμένα, κατηγορούν εσένα. Απλώς τυχαίνει να στέκομαι εμπόδιο», δήλωσε στην Πενσυλβάνια το περασμένο Σαββατοκύριακο. «Κάθε φορά που οι ριζοσπάστες αριστεροί Δημοκρατικοί, οι μαρξιστές, οι κομμουνιστές και οι φασίστες με παραπέμπουν σε δίκη, το θεωρώ στην πραγματικότητα ένα μεγάλο παράσημο τιμής… Γιατί με παραπέμπουν για εσάς».

Με λίγες εξαιρέσεις, οι Ρεπουμπλικάνοι αντίπαλοι του Τραμπ στην προεδρική κούρσα δίστασαν να χρησιμοποιήσουν τις ποινικές κατηγορίες για να επιτεθούν στον πρώην πρόεδρο.

Από οικονομική άποψη, οι κατηγορίες είναι πιθανό να προσθέσουν σε έναν ήδη τεράστιο λογαριασμό για νομικά έξοδα. Η επιτροπή πολιτικής δράσης του Τραμπ έχει ήδη δαπανήσει 40 εκατ. δολάρια για νομικές αμοιβές μόνο φέτος, καθώς η εκστρατεία του συνεχίζει να καίει μετρητά.

Εάν καταδικαστεί πριν από την ημέρα των εκλογών, ο Τραμπ πιθανότατα δεν θα μπορέσει να ψηφίσει στην κούρσα του 2024. Είναι εγγεγραμμένος ψηφοφόρος στη Φλόριντα, η οποία απαγορεύει σε όποιον έχει καταδικαστεί για κακούργημα να ψηφίζει όσο εκτίει ποινική ποινή. Προκειμένου να ψηφίσουν, οι καταδικασθέντες πρέπει να ολοκληρώσουν την ποινή τους, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναστολής και επιτήρησης, και να εξοφλήσουν τυχόν έξοδα που σχετίζονται με την υπόθεσή τους.

Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ δικαστεί κατά τη διάρκεια των προκριματικών προεδρικών εκλογών;

Μια δίκη εν μέσω των προκριματικών προεδρικών εκλογών θα ήταν μια στιγμή-κλειδί για την αμερικανική πολιτική. Θα προσέφερε μια απροκάλυπτη ματιά σε όλους τους τρόπους με τους οποίους ο Τραμπ προσπάθησε εν γνώσει του να υπονομεύσει τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020, με βασικούς βοηθούς και συμμάχους να αναγκαστούν να καταθέσουν ενόρκως. Η δίκη δεν θα μεταδιδόταν τηλεοπτικά, καθώς τα ομοσπονδιακά δικαστήρια δεν επιτρέπουν κάμερες στην αίθουσα του δικαστηρίου.

«Μια δίκη είναι η καλύτερη ευκαιρία να ενημερωθεί το αμερικανικό κοινό, όπως έκαναν ως ένα βαθμό οι ακροάσεις της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 6 Ιανουαρίου, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες φέρεται να προέβη ο Τραμπ για να υπονομεύσει την αμερικανική δημοκρατία και το κράτος δικαίου», έγραψε ο Χάσεν στο διαδικτυακό ειδησεογραφικό περιοδικό Slate.

«Η συνεχής δημοσιότητα από τη δίκη θα έδινε στον αμερικανικό λαό εν μέσω προεκλογικής περιόδου μια προσεκτική ματιά στις ενέργειες στις οποίες προέβη ο Τραμπ για το προσωπικό του όφελος, ενώ έθεσε σε κίνδυνο ζωές και τη χώρα».

Πρακτικά, δεν είναι σαφές τι αντίκτυπο θα είχε μια δίκη στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ. Ενώ θα μπορούσε να τον αποσύρει από την προεκλογική εκστρατεία, ο Τραμπ προτιμά τις μεγάλες συγκεντρώσεις που συνήθως πραγματοποιούνται το βράδυ ή τα Σαββατοκύριακα.

Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ κριθεί ένοχος αφού κερδίσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων;

Μια καταδίκη αφού ο Τραμπ κερδίσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων είναι απίθανο να έχει πραγματικό πρακτικό αποτέλεσμα. Εάν καταδικαστεί, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ασκήσει έφεση στην υπόθεση μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, όπου υπάρχει συντηρητική υπερπλειοψηφία. Η καταδίκη θα ενίσχυε επίσης μόνο τις προσπάθειες για τον αποκλεισμό του από το ψηφοδέλτιο βάσει της 14ης τροπολογίας.

Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ κερδίσει τις εκλογές τον ερχόμενο Νοέμβριο;

Εάν ο Τραμπ αναλάβει τα καθήκοντά του ενώ οι κατηγορίες εκκρεμούν ακόμη εναντίον του, είναι πιθανό να κινηθεί για να απαλλαγεί γρήγορα από τις κατηγορίες. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα διορίσει έναν γενικό εισαγγελέα ο οποίος θα απολύσει τον Σμιθ. Εάν έχει ήδη καταδικαστεί, ο Τραμπ θα μπορούσε θεωρητικά να δώσει χάρη στον εαυτό του, μια μη δοκιμασμένη νομική ιδέα.

Μια νίκη του Τραμπ θα ρίξει επίσης το υπουργείο Δικαιοσύνης σε αχαρτογράφητο νομικό έδαφος.Ενώ το υπουργείο έχει εδώ και καιρό την άποψη ότι ένας εν ενεργεία πρόεδρος δεν μπορεί να διωχθεί, δεν είναι σαφές πώς αυτό θα επηρέαζε μια δίωξη ενός πρώην προέδρου που ξεκίνησε όταν αυτός ήταν εκτός αξιώματος.

«Θα ήταν πολύ χαοτικό.Θα προκαλούσε μεγάλη πίεση στο δημοκρατικό μας σύστημα», δήλωσε ο Bookbinder. «Σίγουρα δεν θέλετε μια κατάσταση όπου ο Ντόναλντ Τραμπ θα προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει την προεδρία για να ξεφύγει από την ποινική ευθύνη».