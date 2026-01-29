Τραμπ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για μια εβδομάδα

Τα νέα δεδομένα

Τραμπ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για μια εβδομάδα
29 Ιαν. 2026 19:51
Pelop News

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα (29.01.2026) ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε να μην πλήξει το Κίεβο για μία εβδομάδα λόγω του ψύχους.

Αποκάλυψη Politico: Κορυφαίος αξιωματούχος της ΕΕ έπαιρνε… δώρα από το Κατάρ και απολύθηκε

«Ζήτησα προσωπικά από τον πρόεδρο Πούτιν να μην βομβαρδίσει το Κίεβο και διάφορες πόλεις για μία εβδομάδα και συμφώνησε», είπε ο Τραμπ σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, επικαλούμενος το «εξαιρετικά ψυχρό» καιρικό κύμα στην περιοχή, αναφέρει το Reuters.

«Ήταν πολύ θετικό. Πολλοί έλεγαν: “Μην σπαταλήσεις το τηλεφώνημα, δεν πρόκειται να το πετύχεις”. Κι όμως, το έκανε», πρόσθεσε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:11 MRB: Η Καρυστιανού αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη υποστηρίζει το 30%!
20:01 «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», στην Τούμπα οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ
19:51 Τραμπ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για μια εβδομάδα
19:41 Αποκάλυψη Politico: Κορυφαίος αξιωματούχος της ΕΕ έπαιρνε… δώρα από το Κατάρ και απολύθηκε
19:31 Γεωργιάδης: Σε καλή κλινική κατάσταση οι δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ
19:21 Καιρός: Έρχονται χιόνια στα βόρεια ορεινά, βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές
19:11 «Είμαι ράκος, συντετριμμένος, χάλια ψυχολογικά, βιώνω ένα σοκ», ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα προς τους εργαζόμενους
19:00 Η κακοκαιρία KRISTIN θα (μας) ζορίσει το σαββατοκύριακο
18:52 Μαθητές απεγκλωβίστηκαν από Δημοτικό, πλημμύρες στον Έβρο από την έντονη βροχόπτωση, ΒΙΝΤΕΟ
18:49 Κοντά σε Μασούρα η Παναχαϊκή, το παλεύει για άλλους δύο
18:41 «Στην ουσία επικρατούσε ένα μπάχαλο. Κούραση, πρόνοια για τους εργαζόμενους καμία», μαρτυρία για «Βιολάντα»
18:31 Το «αντίο» του ΝΟΠ στον Πέτρο Καθρέπτα
18:21 Τραγωδία στη Ρουμανία: Επέστρεψε στην Ελλάδα από την Τιμισοάρα το C130 που παρέλαβε τις επτά σορούς των οπαδών
18:11 Αυτός είναι ο νέος γενικός διευθυντής της ΕΡΤ3
18:05 Πάτρα: Κυκλοφοριακό χάος στην Ακτή Δυμαίων μετά την ισχυρή βροχόπτωση BINTEO drone
18:00 Εργατικά δυστυχήματα χωρίς τέλος: «Δεν φταίει η κακιά στιγμή» λέει ο Δ. Μαρμούτας
17:51 «Το τελευταίο πλοίο έφτασε πριν 13 ημέρες», λέει η δήμαρχος της Γαύδου, το νησί στην απομόνωση!
17:40 «Μαμά, σου πήραν άδικα τη ζωή αλλά δεν θα αφήσουμε να πάρουν τη μνήμη σου», συγκλονιστικές στιγμές στην κηδεία θύματος στη «Βιολάντα»
17:31 ΕΟΔΥ: Δώδεκα θάνατοι και 649 εισαγωγές λόγω γρίπης την τελευταία εβδομάδα
17:20 «Βιολάντα»: «Η φωτιά δεν μπόρεσε να κάψει αυτό που ήσουν» θρήνος και βαρύ πένθος στις κηδείες των τριών θυμάτων της τραγωδίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ