Τραμπ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για μια εβδομάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα (29.01.2026) ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε να μην πλήξει το Κίεβο για μία εβδομάδα λόγω του ψύχους.

«Ζήτησα προσωπικά από τον πρόεδρο Πούτιν να μην βομβαρδίσει το Κίεβο και διάφορες πόλεις για μία εβδομάδα και συμφώνησε», είπε ο Τραμπ σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, επικαλούμενος το «εξαιρετικά ψυχρό» καιρικό κύμα στην περιοχή, αναφέρει το Reuters.

«Ήταν πολύ θετικό. Πολλοί έλεγαν: “Μην σπαταλήσεις το τηλεφώνημα, δεν πρόκειται να το πετύχεις”. Κι όμως, το έκανε», πρόσθεσε.

