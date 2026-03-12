Τραμπ: Οι ΗΠΑ κερδίζουν από το ακριβό πετρέλαιο, αλλά προτεραιότητα είναι το Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οικονομικό όφελος όταν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social, επισημαίνοντας ωστόσο ότι για τον ίδιο το κρίσιμο ζήτημα παραμένει η αποτροπή του Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η παρέμβασή του έγινε την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει τις αγορές ενέργειας και να διατηρεί το πετρέλαιο σε υψηλά επίπεδα.

Στο μήνυμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είναι «μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο» και ότι, όταν οι τιμές ανεβαίνουν, η χώρα «βγάζει πολλά χρήματα». Στην ίδια ανάρτηση, όμως, έσπευσε να τονίσει πως πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει, κατά τη δική του προσέγγιση, να εμποδιστεί το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικές δυνατότητες που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη Μέση Ανατολή και ευρύτερα τη διεθνή σταθερότητα.

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για την Τεχεράνη, χαρακτηρίζοντας το Ιράν «κακή αυτοκρατορία», ενώ κατέληξε με την αποστροφή ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει ποτέ ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία το θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος επιστρέφει στο επίκεντρο των αμερικανικών δηλώσεων, παράλληλα με την έντονη μεταβλητότητα στην αγορά ενέργειας.

Η ανάρτηση συνδέεται άμεσα με τη νέα αναστάτωση στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Σύμφωνα με το Reuters, οι επιθέσεις και η κλιμάκωση γύρω από τις θαλάσσιες οδούς της Μέσης Ανατολής οδήγησαν την Πέμπτη 12 Μαρτίου σε νέα άνοδο των τιμών, με το Brent να φτάνει ενδοσυνεδριακά τα 100 δολάρια πριν υποχωρήσει προς τα 98,45 δολάρια και το αμερικανικό WTI να κινείται κοντά στα 93,23 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, οι αγορές παρακολουθούν με ανησυχία το ενδεχόμενο παρατεταμένων διαταραχών στις ροές πετρελαίου από την περιοχή. Η Goldman Sachs αναθεώρησε ήδη προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για τις τιμές του αργού, σημειώνοντας ότι όσο παραμένουν τα προβλήματα στις διελεύσεις μέσω του Ορμούζ, ενισχύονται οι κίνδυνοι για υψηλότερο ενεργειακό κόστος διεθνώς.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Τραμπ επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο οικονομικό επιχείρημα της αμερικανικής παραγωγής και στο γεωπολιτικό μήνυμα αποτροπής προς την Τεχεράνη. Η δημόσια τοποθέτησή του δείχνει ότι ο Λευκός Οίκος αντιμετωπίζει την άνοδο του πετρελαίου όχι μόνο ως οικονομική εξέλιξη, αλλά και ως παράμετρο ενός ευρύτερου στρατηγικού παιχνιδιού με επίκεντρο το Ιράν.

