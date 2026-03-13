Τραμπ: «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες» – Θρίλερ με αμερικανικό ιπτάμενο τάνκερ

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή, με αλλεπάλληλα περιστατικά να σημειώνονται τις τελευταίες ώρες σε πολλές χώρες της περιοχής. Δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εκρήξεις στην Τεχεράνη και στο Ντουμπάι, επιθέσεις με drones και πυραύλους αλλά και τον θάνατο Γάλλου στρατιωτικού στο Ερμπίλ συνθέτουν το σκηνικό έντασης.

Σκληρή ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social

Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ εμφανίστηκε να προαναγγέλλει νέο πλήγμα κατά του Ιράν.

«Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες», έγραψε, κατηγορώντας το ιρανικό καθεστώς ότι «σκοτώνει αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια».

Στο ίδιο μήνυμα υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «καταστρέφουν ολοκληρωτικά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν στρατιωτικά και οικονομικά», ισχυριζόμενος ακόμη ότι το ιρανικό ναυτικό και η αεροπορία έχουν ουσιαστικά εξουδετερωθεί.

«Διαθέτουμε ασύγκριτη πυρκαγιά, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της Tehran.

Σύμφωνα με τα πρακτορεία Tasnim και FARS, οι εκρήξεις σημειώθηκαν κυρίως στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας του Ιράν, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται πλέον στη 14η ημέρα της.

Αναχαιτίσεις δεκάδων drones από τη Σαουδική Αραβία

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας κατέρριψε τουλάχιστον 50 drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της μέσα σε λίγες ώρες.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη φέρεται να κατευθύνονταν προς κρίσιμες εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων πετρελαϊκές υποδομές, στρατιωτικές βάσεις αλλά και η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ.

Εκρήξεις και στο Ντουμπάι

Ισχυρή έκρηξη καταγράφηκε επίσης στο κέντρο του Ντουμπάι, με δημοσιογράφους να κάνουν λόγο για δονήσεις που έγιναν αισθητές σε κτίρια της περιοχής και πυκνούς καπνούς να υψώνονται στον ουρανό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα στοιχεία για τα αίτια της έκρηξης.

Πύραυλος στο βόρειο Ισραήλ

Στο μεταξύ, βαλλιστικός πύραυλος έπληξε την πόλη Ζαρζίρ στο βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom, 57 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ μια γυναίκα βρίσκεται σε πιο σοβαρή κατάσταση έπειτα από τραυματισμό από θραύσμα.

Νεκρός Γάλλος στρατιωτικός στο Ιράκ

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι Γάλλος υπαξιωματικός σκοτώθηκε σε επίθεση στην περιοχή της Ερμπίλ στο ιρακινό Κουρδιστάν.

Πρόκειται για τον ανθυπασπιστή Αρνό Φριόν, μέλος του 7ου τάγματος αλπικών τυφεκιοφόρων. Στην ίδια επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη πέντε Γάλλοι στρατιωτικοί.

Ο Emmanuel Macron τόνισε ότι «ο πόλεμος με το Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις».

Μυστήριο με συντριβή αμερικανικού αεροσκάφους

Παράλληλα, θρίλερ εξελίσσεται γύρω από τη συντριβή αμερικανικού ιπτάμενου τάνκερ KC-135 στο Ιράκ.

Η United States Central Command (CENTCOM) ανακοίνωσε αρχικά ότι το περιστατικό δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά. Ωστόσο, λίγο αργότερα φιλοϊρανική οργάνωση στο Ιράκ υποστήριξε ότι κατέρριψε το αεροσκάφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο KC-135 επέβαιναν έξι στρατιωτικοί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού τους.

