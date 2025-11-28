Τραμπ ξεσπάθωσε: «Είσαι ηλίθια;», νέα προσβολή σε γυναίκα ρεπόρτερ ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνάντηση με δημοσιογράφους στην κατοικία του στη Φλόριντα, χαρακτήρισε «ηλίθια» μία γυναίκα ρεπόρτερ κατά τη διάρκεια έντονης ανταλλαγής απόψεων για τον δράστη της επίθεσης εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον.

Η σύγκρουση ξέσπασε όταν η δημοσιογράφος επισήμανε ότι ο ύποπτος, πρώην εργαζόμενος της CIA στο Αφγανιστάν, είχε περάσει ελέγχους πριν εισέλθει στις ΗΠΑ και έλαβε άσυλο φέτος, επί προεδρίας Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, εστιάζοντας στην εσπευσμένη αποχώρηση από το Αφγανιστάν το 2021, επέμεινε ότι οι αφγανικές εισόδους έγιναν χωρίς επαρκή screening και επέδειξε φωτογραφία στρατιωτικού αεροσκάφους φορτωμένου με πρόσφυγες από την Καμπούλ.

«Ελέγχθηκε και ο έλεγχος ήταν καθαρός», ανταπάντησε η ρεπόρτερ, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες είχαν ελέγξει τους αφγανικούς αφιξιόμιστες εκείνη την περίοδο. Ο Τραμπ, αρνούμενος τα λεγόμενά της, ισχυρίστηκε ότι ο δράστης «τρελάθηκε» και ότι τέτοια περιστατικά είναι συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η δημοσιογράφος ρώτησε γιατί συνεχίζει να κατηγορεί την κυβέρνηση Μπάιντεν. «Επειδή τους άφησε να εισέλθουν», απάντησε ο Τραμπ. «Είσαι ηλίθια; Είσαι ένας ηλίθιος άνθρωπος; Επειδή ήρθαν με ένα αεροπλάνο μαζί με χιλιάδες άλλους που δεν θα έπρεπε να είναι εδώ και εσύ απλώς κάνεις ερωτήσεις επειδή είσαι ηλίθια».

“You’re a stupid person” — #Trump lashes out at a reporter who presses him on the fact that the suspected DC shooter was actually thoroughly vetted before he was let in the #US from #Afghanistan pic.twitter.com/gJnPaYz47y — Oʂɯαʅԃσ Rσყҽƚƚ (@oswaldosrm) November 28, 2025

Στη συνάντηση, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ, ένα από τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς που δέχτηκαν την επίθεση την Τετάρτη, υπέκυψε στα τραύματά της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



