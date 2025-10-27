Τραμπ: Υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, το αποκάλυψε ο ίδιος, αλλά δεν είπε τον λόγο

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία (MRI), κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στο Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed, σύμφωνα με όσα έκανε ο ίδιος γνωστά στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα, χωρίς να διευκρινίσει τον λόγο της εξέτασης, η οποία δεν περιλαμβανόταν στην επίσημη ιατρική αναφορά που δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Τέλος η αντιπαράθεσή για Τραμπ και Μασκ

Η επίσκεψη αυτή ήταν η δεύτερη του Τραμπ στο Walter Reed αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα υποβαθμίσει τις ερωτήσεις σχετικά με την υγεία του.

Σε υπόμνημα που εκδόθηκε από τον γιατρό του Λευκού Οίκου, πλοίαρχο Σον Μπαρμπαμπέλα, αναφέρεται ότι η ιατρική εξέταση του προέδρου περιελάμβανε «προηγμένες απεικονιστικές εξετάσεις» και ότι ο Τραμπ βρίσκεται σε «εξαιρετική κατάσταση υγείας».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους εν πτήσει στο Air Force One, ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε τη μαγνητική τομογραφία ως «τέλεια». Όταν ρωτήθηκε για ποιον λόγο υποβλήθηκε στην εξέταση, παρέπεμψε στους γιατρούς του, σημειώνοντας ότι μαζί του ταξίδευαν ιατρικοί σύμβουλοι κατά την περιοδεία του στην Ασία. «Ο γιατρός είπε ότι τα αποτελέσματα είναι από τα καλύτερα που έχουν δει ποτέ για την ηλικία μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τον Ιούλιο, ο Τραμπ είχε διαγνωστεί με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, αφού παρουσίασε πρήξιμο στα κάτω άκρα. Πρόκειται για πάθηση κατά την οποία οι φλέβες των ποδιών δυσκολεύονται να διοχετεύσουν το αίμα αποτελεσματικά, όπως εξηγεί η Κλινική του Κλίβελαντ.

Το πρόσφατο δημόσιο ιατρικό υπόμνημα δεν περιελάμβανε αναφορές για τους μώλωπες που είχαν παρατηρηθεί στο χέρι του προέδρου και είχαν προκαλέσει ερωτήματα για την υγεία του. Ο Μπαρμπαμπέλα είχε δηλώσει σε προηγούμενο υπόμνημά του, τον Απρίλιο, ότι οι μελανιές ήταν «συμβατές με ελαφρύ ερεθισμό των μαλακών ιστών λόγω συχνής χειραψίας και χρήσης ασπιρίνης».

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, ο Τραμπ είχε αρνηθεί να δημοσιοποιήσει πλήρως τα ιατρικά του αρχεία, απορρίπτοντας τις πιέσεις που δεχόταν για περισσότερη διαφάνεια σχετικά με την υγεία του.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



