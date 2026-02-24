Τραγικό δυστύχημα με ηλικιωμένο στην λεωφόρο Κηφισού: Επεσε από πεζογέφυρα και παρασύρθηκε θανάσιμα από απορριμματοφόρο

Τραγωδία τα ξημερώματα της Τρίτης 24/2 στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στο ύψος της συμβολής με την οδό Πέτρου Ράλλη. Περίπου στις 02:15, ένας ηλικιωμένος άνδρας έπεσε από την πεζογέφυρα στο οδόστρωμα. Διερχόμενο απορριμματοφόρο όχημα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύτατους τραυματισμούς.

Άμεσα στο σημείο κατέφθασαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Οι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του λίγο αργότερα.

Το περιστατικό προκάλεσε σημαντική διακοπή και επιβράδυνση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο ρεύμα για αρκετή ώρα. Οι αρχές προχώρησαν σε ρύθμιση της κίνησης και σταδιακά αποκατέστησαν την ομαλή διέλευση των οχημάτων, με την κυκλοφορία να διεξάγεται πλέον κανονικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



