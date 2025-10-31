Τραγωδία με δύο νεκρούς σε φωτιά σε σπίτι στο Ηράκλειο

Δυστυχώς τραγικές διαστάσεις πήρε πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε σήμερα (31/102025) το βράδυ σε οικία στην περιοχή του Μασταμπά Ηρακλείου.

Ληστεία με φόνο ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα

Η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε διαμέρισμα στον πρώτο όροφο και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία οχήματα.

Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν οι πυροσβέστες μπήκαν μέσα στους χώρους της οικίας εντόπισαν δύο απανθρακωμένες σορούς.

Πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα και έναν άνδρα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



