Τραγωδία με δύο νεκρούς σε φωτιά σε σπίτι στο Ηράκλειο

Πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα και έναν άνδρα

31 Οκτ. 2025 21:24
Pelop News

Δυστυχώς τραγικές διαστάσεις πήρε πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε σήμερα (31/102025) το βράδυ σε οικία στην περιοχή του Μασταμπά Ηρακλείου.

Η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε διαμέρισμα στον πρώτο όροφο και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία οχήματα.

Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν οι πυροσβέστες μπήκαν μέσα στους χώρους της οικίας εντόπισαν δύο απανθρακωμένες σορούς.

Πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα και έναν άνδρα.
