Ληστεία με φόνο ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα

Βρέθηκε σπίτι της χτυπημένη με μπουκάλι στο κεφάλι

31 Οκτ. 2025 20:12
Pelop News

Δυστυχώς μία αιματηρή ληστεία με θύμα 75χρονη γυναίκα, η οποία βρέθηκε νεκρή, σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου σε σπίτι στη Σαλαμίνα.

Καιρός (1/11/2025): Μουνταμάρα και άνοδος της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα ήταν χτυπημένη με μπουκάλι στο κεφάλι ενώ η ληστεία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας ενώ μπήκαν από το παράθυρο στο σπίτι της ηλικιωμένης.
