Καιρός (1/11/2025): Μουνταμάρα και άνοδος της θερμοκρασίας

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Κρήτη θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες

31 Οκτ. 2025 19:40
Pelop News

Σύμφωνα με τις προβλέψεις Μουντός θα είναι ο καιρός αύριο Σάββατο 1η Νοεμβρίου σε όλη τη χώρα, ενώ άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία.

Συγκεκριμένα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Κρήτη θα έχει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.

Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια τις πρώτες πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση. Απο το απόγευμα οι βροχές θα περιοριστούν στο νότιο Ιόνιο και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Aραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά θαλάσσια βόρειοι έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια μέχρι το απόγευμα.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη όπου στα δυτικά υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Aραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Aραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος. Περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
