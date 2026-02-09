Τραγωδία, νεκροί φέρεται να είναι μεταλλωρύχοι καναδικής εταιρείας που είχαν απαχθεί στο Μεξικό

Από την καναδική μεταλλευτική εταιρεία Vizsla Silver ανακοινώθηκε απόψε ότι «πολλοί» εργαζόμενοί της, που είχαν απαχθεί στη Σιναλόα του Μεξικού, είναι νεκροί.

Μαρόκο: Το «πνίγουν» οι πλημμύρες, πάνω από 150.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους, ΒΙΝΤΕΟ

Η εταιρεία ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι «ενημερώθηκε από πολλές οικογένειες ότι οι συγγενείς τους, οι συνάδελφοί μας, που απήχθησαν από το εργοτάξιο της Κονκόρντια, στο Μεξικό, βρέθηκαν νεκροί». Πρόσθεσε ότι «αναμένει την επιβεβαίωση των μεξικανικών αρχών».

🚨#AlertaADN Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de Vizsla Silver, dijo que la compañía está devastada por el hallazgo de los cuerpos de al menos tres mineros pic.twitter.com/3VmCz1ZNro — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 9, 2026

Η Vizsla Silver δεν διευκρίνισε πόσα είναι τα θύματα.

Υπενθυμίζεται ότι δέκα εργαζόμενοί της είχαν απαχθεί στις 23 Ιανουαρίου και οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν στη συνέχεια πως βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι εδώ και έναν χρόνο, η συγκεκριμένη πολιτεία του Μεξικού βρίσκεται στο επίκεντρο ενός κύματος βίας που συνδέεται με τον πόλεμο μεταξύ αντιπάλων συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών.

