Tραγωδία στα Μοιρέικα: ΙΧ ανατράπηκε κοντά στη ΒΙΠΕ Πατρών, νεκρός ο συνοδηγός

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Μοιρέικα Πατρών, κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα. Ο συνοδηγός, περίπου 50 ετών από περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του από πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η Τροχαία Πατρών διεξάγει έρευνα για να εξακριβώσει τα αίτια του δυστυχήματος και να διαπιστώσει τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

