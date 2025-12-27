Τραγωδία στη Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια στη μητέρα του 7χρονου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικία στην περιοχή Ρίζωμα στη Ροδόπη, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 7χρονου αγοριού. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος της μητέρας του παιδιού σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια, ενώ οι Αρχές εξετάζουν λεπτομερώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου, όταν η μητέρα επιχείρησε να αναζωπυρώσει ξυλόσομπα που έσβηνε, ανοίγοντας το καπάκι και ρίχνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ενέργεια αυτή προκάλεσε απότομη ανάφλεξη στο δωμάτιο περίπου 15 τετραγωνικών μέτρων όπου κοιμούνταν τα παιδιά.

Την ώρα της φωτιάς, τα δύο ανήλικα παιδιά βρίσκονταν ξαπλωμένα σε στρώματα στο πάτωμα. Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς, η μητέρα κάλεσε σε βοήθεια τον πατέρα, ο οποίος βρισκόταν σε διπλανό χώρο.

Απεγκλωβισμός με δραματική κατάληξη

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γονέων και των παππούδων, που διέμεναν στο ίδιο σπίτι, κατέστη δυνατό να απεγκλωβιστεί μόνο το ένα παιδί. Το δεύτερο, ηλικίας 7 ετών, παρέμεινε εγκλωβισμένο στις φλόγες και εντοπίστηκε αργότερα χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, και τα δύο παιδιά αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά την προσπάθεια διαφυγής.

Νοσηλεία του αδελφού και του πατέρα

Ο 5χρονος αδελφός του παιδιού διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού σε χέρια, πόδια και πρόσωπο. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή.

Ο πατέρας των παιδιών νοσηλεύεται στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής, επίσης με εκτεταμένα εγκαύματα στο κάτω μέρος του σώματός του, τα οποία υπέστη στην προσπάθειά του να τα απεγκλωβίσει.

Η ποινική διερεύνηση

Την προανάκριση έχει αναλάβει το τοπικό ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, υπό την εποπτεία της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, η φωτιά φαίνεται να εκδηλώθηκε από την ξυλόσομπα, η οποία –κατά μαρτυρίες– έκαιγε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στο δωμάτιο των παιδιών. Τα πορίσματα της έρευνας αναμένεται να καθορίσουν και την περαιτέρω ποινική εξέλιξη της υπόθεσης.

