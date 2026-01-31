Τραγωδία στη Ρουμανία: Σε κλίμα οδύνης σε Θεσσαλονίκη και Ημαθία οι κηδείες των 5 παλικαριών του ΠΑΟΚ

Οι σοροί των θυμάτων βρίσκονταν στις εκκλησία από το πρωί, με πλήθος κόσμου να σπεύδει για να αφήσει λίγα λουλούδια στη μνήμη τους

31 Ιαν. 2026 16:36
Pelop News

Οι δικοί τους άνθρωποι, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στους πέντε από τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο τροχαίο που έγινε στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Οι νεκρώσιμες ακολουθίες των πέντε τελέστηκαν στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στην Βόλβη, σύμφωνα με το thestival.gr. Υπενθυμίζεται πως εχθές Παρασκευή (30/1) κηδεύτηκαν δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Οι κηδείες των τριών φίλων του ΠΑΟΚ από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας τελέστηκαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι σοροί των θυμάτων βρίσκονταν στην εκκλησία από τις 11:00 το πρωί, με πλήθος κόσμου να σπεύδει για να αφήσει λίγα λουλούδια στη μνήμη τους.

Στις 12:00, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Γιώργο στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία, ενώ στη 13:00 τελέστηκε η κηδεία του Θανάση στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης στη Θεσσαλονίκη.

