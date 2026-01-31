Αυτός είναι ο παίκτης που άφησε την τελευταία του πνοή στο παρκέ! Βαρύ πένθος στο Ελληνικό μπάσκετ

Ο Παναγιώτης Κρέτσης εξέπνευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρουφ 80 – Εθνικός ΓΣ για την Δ’ κατηγορία της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής

Αυτός είναι ο παίκτης που άφησε την τελευταία του πνοή στο παρκέ! Βαρύ πένθος στο Ελληνικό μπάσκετ
31 Ιαν. 2026 16:12
Pelop News

Στα 33 του χρόνια Παναγιώτης Κρέτσης άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρουφ 80 – Εθνικός ΓΣ για την Δ’ κατηγορία της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής το βράδυ της Παρασκευής (30/1).

Η ΝΕΠ ενισχύθηκε με τον Κώστα Κρεμανταλά

Ο άτυχος άνδρας κατέρρευσε στο παρκέ και παρά τις προσπάθειες που έγιναν δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν (ενώ δεν ξέρουμε αν στο κλειστό γυμναστήριο όπου διεξαγόταν ο αγώνας υπήρχε απινιδωτής, που θεωρητικά είναι υποχρεωτικός σε κάθε αθλητική εγκατάσταση που διεξάγονται αγώνες είτε επαγγελματικών, είτε ερασιτεχνικών κατηγοριών).

Συλλυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσε τόσο η Ελληνική Ομοσπονδία όσο και η ΕΣΚΑ.

O πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης εκφράζουν την οδύνη τους στο άκουσμα της τραγικής απώλειας του αθλητή Παναγιώτη Κρέτση, κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα της ομάδας Ρουφ80.

Ενας νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή κάνοντας αυτό που αγαπούσε, με τις προσπάθειες αποφυγής του μοιραίου να αποβαίνουν άκαρπες. Τα λόγια σε τέτοιες περιπτώσεις είναι περιττά.

Οι σκέψεις μας είναι με τους οικείους τους που βιώνουν τον μεγάλο πόνο της απώλειας, όπως και οι άνθρωποι της ομάδας του αλλά και οι αντίπαλοι που είδαν το τραγικό γεγονός να συμβαίνει μπροστά στα μάτια τους.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλους. ‘Καλό ταξίδι’, Παναγιώτη’, αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΕΟΚ.

Από την πλευρά της η ΕΣΚΑ τονίζει στη δική της:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής (Ε.Σ.Κ.Α.), οι εργαζόμενοι και σύσσωμη η μπασκετική κοινότητα της Αττικής, εκφράζουν τη βαθύτατη οδύνη τους για τον αδόκητο χαμό του αθλητή Παναγιώτη Κρέτση ο οποίος “έφυγε” από τη ζωή κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ.

Είναι στιγμές που οι λέξεις μοιάζουν φτωχές για να περιγράψουν το σοκ και τη θλίψη. Ο αθλητισμός, που θα έπρεπε να είναι πηγή ζωής και χαράς, σήμερα θρηνεί ένα δικό του παιδί.

Η απώλεια ενός νέου ανθρώπου την ώρα του αγώνα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα γήπεδά μας και στις καρδιές μας.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής, η Ε.Σ.Κ.Α. αποφασίζει:
•Την τήρηση ενός λεπτού σιγής σε όλους τους προσεχείς αγώνες της Ένωσης μέχρι και την 6/2.

•Την αναβολή όλων των αγωνιστικών δραστηριοτήτων του σωματείου Ρουφ 80 για το επόμενο τριήμερο.

•Την εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης στην εξόδιο ακολουθία.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους του, τους προπονητές και στους συμπαίκτες του στο σωματείο Ρουφ 80.

Θα σταθούμε δίπλα τους με κάθε μέσο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Καλό ταξίδι Παναγιώτη».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:36 Συναγερμός με εξαφάνιση 12χρονου στη Νέα Ιωνία
17:24 Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν πάνω από 100.000 λαθραία τσιγάρα και πάνω από 11 κιλά καπνού
17:12 Βιολάντα ΑΕ : «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»
17:00 Συστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και πρόβλεψη για κακοκαιρία αύριο Κυριακή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες
16:48 Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα και κατεργασμένη κάνναβη
16:36 Τραγωδία στη Ρουμανία: Σε κλίμα οδύνης σε Θεσσαλονίκη και Ημαθία οι κηδείες των 5 παλικαριών του ΠΑΟΚ
16:24 Η Ελλάδα το έκανε εύκολο, στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, 15-10 την Ιταλία
16:12 Αυτός είναι ο παίκτης που άφησε την τελευταία του πνοή στο παρκέ! Βαρύ πένθος στο Ελληνικό μπάσκετ
16:00 Σάλος στη Ρώμη: Αγγελάκι σε εκκλησία «μεταμορφώθηκε» σε Μελόνι μετά από συντήρηση
15:48 Στο «κόκκινο» ο καιρός: Επικίνδυνος όγκος βροχής και έντονα φαινόμενα από τα μεσάνυχτα ΧΑΡΤΕΣ
15:36 Συγκροτήθηκε η Οργανωτική Επιτροπή του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας
15:24 Στο Πολύεδρο η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Φώτη Βλαστού «Άκρα»
15:12 Απόκριες στα Καλάβρυτα με 17 εκδηλώσεις σε τέσσερις περιοχές: Παρελάσεις, έθιμα και ξεφάντωμα έως την Καθαρά Δευτέρα
15:00 Παρουσίαση βιβλίου στο Πολύεδρο: «Αυτή, το Άτομο Μηδέν» της Γεωργίας Βεληβασάκη
14:56 Διπλές εκρήξεις στο νότιο Ιράν: Ζημιές στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και νεκρή τετραμελής οικογένεια στην Αχβάζ
14:48 Ναρκωτικά μέσα στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Εξάρθρωση κυκλώματος με τέσσερις συλλήψεις και… κιλά κάνναβης
14:36 Δήμας για το κυκλοφοριακό της Αττικής: Flyover στον Κηφισό, έργα-κόμβοι και σκέψεις για έξοδο επιχειρήσεων από την Αθήνα
14:24 Γραμμές Τέχνης – «Ουρανός Κλειδωμένος»: Η Ανδρομάχη μιλά για όλους τους αμάχους του πολέμου στη σκηνή της Πάτρας
14:21 Μεθυσμένος μπασκετμπολίστας της Α2 μπήκε με ΙΧ στις γραμμές του τρένου στο κέντρο της Αθήνας
14:13 Βλάβη στη γραμμή «100» για περίπου 20 λεπτά – Η ΕΛΑΣ απαντά σε σενάρια «μπλακ άουτ»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/01-01/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ