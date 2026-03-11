Τραγωδία στη βόρεια Ισπανία: Τρεις νεκροί από φωτιά σε κτίριο

Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης σε κατοικία στη βόρεια Ισπανία, με την πόλη να βυθίζεται στο πένθος και τις αρχές να ερευνούν τα αίτια της τραγωδίας.

11 Μαρ. 2026 10:54
Pelop News

Τραγικός είναι ο απολογισμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε αργά το βράδυ της Τρίτης σε κτίριο στην πόλη Μιράντα ντε Έμπρο, στη βόρεια Ισπανία, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και δύο παιδιά, ηλικίας 7 και 11 ετών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, επτά άνθρωποι δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο. Οι δύο από αυτούς ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ πέντε διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Ένας από τους τραυματίες υπέκυψε αργότερα, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στους τρεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε κατοικία στην οδό La Fuente, στη Μιράντα ντε Έμπρο, πόλη της επαρχίας Μπούργκος με πληθυσμό άνω των 35.000 κατοίκων. Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, αν και τοπικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

 

Οι δημοτικές αρχές ανακοίνωσαν τριήμερο πένθος, ενώ ο πρόεδρος της περιφέρειας Καστίλλης και Λεόν, Αλφόνσο Φερνάντεθ Μανιουέκο, εξέφρασε τη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, ευχόμενος ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από άλλη πολύνεκρη πυρκαγιά στην Ισπανία, όταν πέντε νέοι είχαν χάσει τη ζωή τους σε φωτιά σε διαμέρισμα στην Καταλονία.

