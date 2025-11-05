Τραγωδία στη Βοσνία: Δέκα νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας

Φονική πυρκαγιά το βράδυ της Τρίτης (4/11) σε οίκο ευγηρίας στην πόλη Τούζλα, στη βορειοανατολική Βοσνία, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δέκα ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου είκοσι ακόμη.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε γύρω στις 20:55 τοπική ώρα (21:55 ώρα Ελλάδας) στον έβδομο όροφο του κτηρίου, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ιδρύματος. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει τα αίτια της φωτιάς, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Tuzla večeras ne plače sama. Tugujemo za generacijom koja je zaslužila mir, a dočekala plamen. U večernjim satima izbio je požar u Domu penzionera u Tuzli. Zvanično je potvrđeno da je do sada devet osoba smrtno stradalo. Ovo nije samo tragedija. Ovo je pitanje savjesti. Da li su… pic.twitter.com/y3sIZ3ntJA — Emin Gradaščević (@GradascevicEmin) November 4, 2025

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των τοπικών αρχών, με αστυνομικές περιπολίες, πυροσβεστικές δυνάμεις και ομάδες πρώτων βοηθειών να σπεύδουν στο σημείο. Οι διασώστες κατάφεραν να απομακρύνουν τους ενοίκους του οίκου ευγηρίας και να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Bosna Hersek Tuzla şehrinde yaşlıların kaldığı yurtta yangın çıkmış. 6 şehirden ekipler yangını söndürüyor ve yaşlıları kurtarmaya çalışıyor. pic.twitter.com/xYMbgvVejj — Emine Şeçeroviç Kaşlı🇧🇦🇹🇷 (@e_secer) November 4, 2025

