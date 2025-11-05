Τραγωδία στη Βοσνία: Δέκα νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας

Η φωτιά ξέσπασε στον έβδομο όροφο του ιδρύματος, με τις αρχές να ερευνούν τα αίτιά της.

05 Νοέ. 2025 9:27
Pelop News

Φονική πυρκαγιά το βράδυ της Τρίτης (4/11) σε οίκο ευγηρίας στην πόλη Τούζλα, στη βορειοανατολική Βοσνία, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δέκα ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου είκοσι ακόμη.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε γύρω στις 20:55 τοπική ώρα (21:55 ώρα Ελλάδας) στον έβδομο όροφο του κτηρίου, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ιδρύματος. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει τα αίτια της φωτιάς, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των τοπικών αρχών, με αστυνομικές περιπολίες, πυροσβεστικές δυνάμεις και ομάδες πρώτων βοηθειών να σπεύδουν στο σημείο. Οι διασώστες κατάφεραν να απομακρύνουν τους ενοίκους του οίκου ευγηρίας και να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

 

 

 
9:27
