Τραγωδία στην Ευρυτανία: 39χρονος σκοτώθηκε σε πτώση οχήματος σε χαράδρα

Ένας 39χρονος έχασε τη ζωή του καθώς το όχημα που οδηγούσε έπεσε σε χαράδρα στην Ευρυτανία

26 Οκτ. 2025 12:56
Pelop News

Ένας 39χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το πρωί της Κυριακής 26 Οκτωβρίου στην Ευρυτανία, όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα περίπου 60 μέτρων, στο ύψος του Λιθοχωρίου.

Ο άτυχος άνδρας, κάτοικος Γρανίτσας, είχε στο όχημα ως συνοδηγό την ανιψιά του, η οποία κατάφερε να απεγκλωβιστεί και ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι εντόπισαν τον 39χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και τον ανέσυραν νεκρό μετά από δύσκολη επιχείρηση. Η ανιψιά του μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο Νοσοκομείο Καρπενησίου.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.
