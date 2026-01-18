Τραγωδία στην Ιεράπετρα: Νεκρός 70χρονος μετά από φωτιά στο σπίτι του

Ένας 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε σπίτι στην Ιεράπετρα μετά από φωτιά. Έρευνα της Πυροσβεστικής για τα αίτια.

18 Ιαν. 2026 10:51
Pelop News

Τραγικό τέλος βρήκε ένας 70χρονος άνδρας στην Ιεράπετρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην οικία του, όπου είχε προηγηθεί πυρκαγιά. Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, σε περιοχή της πόλης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά είχε ήδη κατασβεστεί πριν από την άφιξή τους. Οι φλόγες φέρεται να είχαν εκδηλωθεί στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο 70χρονος και είχαν αντιμετωπιστεί από συγγενικά του πρόσωπα που αντιλήφθηκαν εγκαίρως το περιστατικό.

Παρά την έγκαιρη παρέμβαση, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εντός της κατοικίας. Τα ακριβή αίτια θανάτου, καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά, διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
