Τραγωδία στην Ινδία: Φλόγες παγίδευσαν δεκάδες ενοίκους ξενοδοχείου, τουλάχιστον 15 νεκροί ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα της Ινδίας το βράδυ της Τρίτης. Η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία στο πολυώροφο κτήριο, παγιδεύοντας δεκάδες ενοίκους.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, Μανότζ Βέρμα, αρκετοί άνθρωποι διασώθηκαν από τα δωμάτια και την ταράτσα, ενώ η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Τοπικά μέσα μετέδωσαν συγκλονιστικά πλάνα με ενοίκους να προσπαθούν να σωθούν σκαρφαλώνοντας σε παράθυρα και γείσα, ενώ η εφημερίδα The Telegraph ανέφερε ότι ένας άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από την ταράτσα κατά την προσπάθειά του να διαφύγει.

Kolkata News – 14 people reportedly passed away in fire incident in hotel at Machua’s Phal mandi. pic.twitter.com/TYHErAU7yo

— News Arena India (@NewsArenaIndia) April 30, 2025