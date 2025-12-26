Τραγωδία στην Καλλιθέα: Δύο νεκροί από πυρκαγιά σε διαμέρισμα

Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο άνθρωποι σε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Καλλιθέα, στην οδό Αγαμέμνονος, το βράδυ της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:38 και κατέκαψε ολοσχερώς το διαμέρισμα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις, με 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα και κλιμακοφόρο, καθώς αρχικά υπήρχαν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον δήμο Καλλιθέας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 26, 2025

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης και του ελέγχου του χώρου, οι πυροσβέστες εντόπισαν και ανέσυραν δύο απανθρακωμένες σορούς. Σύμφωνα με πληροφορίες από διάφορες πηγές, τα δύο θύματα είναι πιθανότατα Σύροι υπήκοοι (ένας άνδρας και μια γυναίκα).

Με βάση τις πρώτες ενδείξεις, η πυρκαγιά προκλήθηκε από μέσο θέρμανσης, πιθανότατα σόμπα, ενώ σε ορισμένες αναφορές γίνεται λόγος για έκρηξη που ακολουθήθηκε από φωτιά. Η Πυροσβεστική διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



