Τραγωδία στην Καλλιθέα: Δύο νεκροί από πυρκαγιά σε διαμέρισμα
26 Δεκ. 2025 20:43
Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο άνθρωποι σε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Καλλιθέα, στην οδό Αγαμέμνονος, το βράδυ της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:38 και κατέκαψε ολοσχερώς το διαμέρισμα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις, με 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα και κλιμακοφόρο, καθώς αρχικά υπήρχαν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης και του ελέγχου του χώρου, οι πυροσβέστες εντόπισαν και ανέσυραν δύο απανθρακωμένες σορούς. Σύμφωνα με πληροφορίες από διάφορες πηγές, τα δύο θύματα είναι πιθανότατα Σύροι υπήκοοι (ένας άνδρας και μια γυναίκα).

Με βάση τις πρώτες ενδείξεις, η πυρκαγιά προκλήθηκε από μέσο θέρμανσης, πιθανότατα σόμπα, ενώ σε ορισμένες αναφορές γίνεται λόγος για έκρηξη που ακολουθήθηκε από φωτιά. Η Πυροσβεστική διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια.

