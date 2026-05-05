Τραγωδία στην Κίνα: Πολύνεκρη έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Χουνάν

Τουλάχιστον 21 νεκροί και 61 τραυματίες από σφοδρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Λιουγιάνγκ της Κίνας.

05 Μάι. 2026 7:45
Pelop News

Πολύνεκρη τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026, στην κεντρική Κίνα, όταν ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε μονάδα παραγωγής πυροτεχνημάτων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, ο απολογισμός μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 21 νεκρούς και 61 τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι για αγνοούμενους.

Το περιστατικό συνέβη στις 16:43 (τοπική ώρα) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, η οποία εδρεύει στον δήμο της Λιουγιάνγκ. Η συγκεκριμένη περιοχή στην επαρχία Χουνάν αποτελεί το παγκόσμιο κέντρο παραγωγής πυροτεχνημάτων, φιλοξενώντας εκατοντάδες βιοτεχνίες και εργοστάσια του κλάδου.

Αμέσως μετά την έκρηξη, στο σημείο έσπευσαν περίπου 500 διασώστες και άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι αρχές προχώρησαν σε άμεση εκκένωση των γύρω κατοικημένων περιοχών, καθώς ο κίνδυνος δευτερογενών εκρήξεων παρέμενε υψηλός.

Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, με κατεπείγουσα οδηγία του, ζήτησε την πλήρη κινητοποίηση των κρατικών μηχανισμών για τον εντοπισμό των αγνοουμένων και την παροχή ιατρικής βοήθειας στους τραυματίες. Παράλληλα, διεμήνυσε πως η έρευνα για τα αίτια της καταστροφής θα είναι σε βάθος και οι υπεύθυνοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν.

Χρόνιο πρόβλημα 

Παρά την αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας που έχουν επιβάλει οι κινεζικές αρχές τα τελευταία χρόνια, ο τομέας της πυροτεχνουργίας εξακολουθεί να πλήττεται από σοβαρά δυστυχήματα. Τον Ιούνιο του 2025, παρόμοιο περιστατικό στην ίδια επαρχία είχε στοιχίσει τη ζωή σε 9 ανθρώπους.

Η Κίνα παραμένει ο κυρίαρχος παραγωγός πυροτεχνημάτων παγκοσμίως, γεγονός που ασκεί πιέσεις στις γραμμές παραγωγής.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παραβίαση των πρωτοκόλλων ασφαλείας ή τεχνική αστοχία.

